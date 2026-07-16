Luto en el clan Kardashian. Murió la mamá de Kris Jenner: “Nuestros corazones están rotos”

La familia Kardashian-Jenner atraviesa un momento de luto. Este 16 de julio se conoció la muerte de la madre de Kris Jenner, una noticia que enluta al mediático clan y que rápidamente generó reacciones entre seguidores de la familia, acostumbrados a verla compartir momentos personales y familiares a través de la televisión y las redes sociales.

La propia Kris fue la encargada de confirmar el fallecimiento mediante una publicación en su cuenta de Instagram. En el mensaje, la empresaria expresó el profundo dolor que siente por la partida de su madre y le dedicó unas palabras de despedida, acompañadas por varias fotografías familiares que recorren distintos momentos de sus vidas.

Qué se sabe sobre la muerte de la madre de Kris Jenner

La mujer fallecida fue Mary Jo ‘MJ’ Campbell, madre de Kris y una figura muy querida por los seguidores del clan Kardashian-Jenner. Tenía 91 años y durante años hizo apariciones en los programas ‘Keeping Up with the Kardashians’ y ‘The Kardashians’, donde se ganó el cariño del público por su cercanía con sus hijas, nietos y bisnietos.

En su publicación, Kris Jenner escribió: “Hoy le dijimos adiós a mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras para expresar el dolor que siento al despedirme. Ella fue el corazón de nuestra familia, la luz más brillante en cualquier habitación y la persona más amorosa, sabia y divertida que he conocido”.

De igual manera, agradeció las enseñanzas que recibió de su madre y aseguró que su legado permanecerá vivo en toda la familia, pero se reservó la causa de la muerte de Mary Jo Campbell.

“Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe. Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada pedazo de sabiduría que compartiste, y cada momento que nos amaste tan completamente. Extrañaré nuestras charlas diarias, tu sonrisa, tu risa... Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos abandona realmente. Tu amor seguirá viviendo en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que estemos juntos, y en cada vida que tocaste”, agregó Kris Jenner.

Mary Jo Campbell era una presencia habitual en la vida pública de la familia Kardashian-Jenner. Su participación en los realities permitió que millones de espectadores conocieran parte de su personalidad, convirtiéndola en uno de los rostros más queridos del entorno familiar. Además de acompañar a sus hijas y nietos en diferentes episodios, fue reconocida por su calidez y por el estrecho vínculo que mantenía con todos los integrantes del clan.

Su fallecimiento ocurre poco más de dos años después de la muerte de Karen Houghton, hermana de Kris Jenner, quien falleció en marzo de 2024. Ahora, el clan Kardashian-Jenner vuelve a enfrentar una pérdida familiar que ha despertado mensajes de solidaridad por parte de seguidores y figuras del entretenimiento en redes sociales.

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