Luto en la radio colombiana por la muerte de reconocido locutor: padecía delicada enfermedad

La radio colombiana está de luto tras conocerse el fallecimiento de Fernando Londoño Echavarría, más conocido como ‘El Gurú del Sabor’, uno de los locutores más influyentes de Medellín y una figura clave en la historia de la música urbana en el país. Su muerte fue confirmada el jueves 16 de julio, causando conmoción entre oyentes, colegas y artistas que reconocieron el legado que dejó durante varias décadas frente a los micrófonos.

‘El Gurú del Sabor’ alcanzó reconocimiento por convertirse en uno de los primeros directores radiales en apostar por el reguetón cuando el género apenas comenzaba a abrirse camino en Colombia. Desde la dirección de Rumba Estéreo, a comienzos de la década del 2000, decidió incluir en la programación canciones de artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Wisin & Yandel e Ivy Queen, contribuyendo a que Medellín se consolidara con el paso de los años como una de las capitales mundiales de la música urbana. Además de su trabajo como locutor y DJ, también formó a nuevas generaciones de profesionales de la radio.

¿De qué murió ‘El Gurú del Sabor’?

Fernando Londoño Echavarría falleció luego de enfrentar un cáncer de páncreas, enfermedad que había deteriorado considerablemente su estado de salud durante las últimas semanas. De acuerdo con medios regionales y nacionales, el reconocido comunicador libró una batalla contra el cáncer antes de que se confirmara su deceso el pasado jueves.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales y medios de comunicación. Diversos colegas, oyentes y figuras de la radio destacaron su visión para identificar nuevas tendencias musicales y su aporte al crecimiento del género urbano en Medellín. Incluso, varios recordaron que, gracias a su apuesta por el reguetón, artistas que en ese momento eran prácticamente desconocidos encontraron un espacio en la radio comercial colombiana.

Uno de los homenajes más comentados fue el del cantante J Balvin, quien expresó su pesar por la partida del locutor y resaltó el impacto que tuvo en el desarrollo de la música urbana en la ciudad. El narrador de fútbol Eduardo Luis, quien fuera compañero de ‘El Gurú del Sabor’, también le dedicó unas palabras en redes sociales.

Mientras tanto, otros comunicadores y medios locales coincidieron en señalar que su legado trascendió la radio, al convertirse en uno de los impulsores de un movimiento musical que hoy identifica a Medellín en el mundo. Con su fallecimiento, la industria despide a una de las voces que ayudó a cambiar el rumbo de la programación musical en Colombia y abrió el camino para una nueva generación de artistas urbanos.

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