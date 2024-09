Maggie Smith: de qué murió, edad y más de la profesora McGonagall de Harry Potter

En las últimas horas, fue confirmada la muerte Maggie Smith, quien interpretó a la icónica profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter. La noticia la dio a conocer su familia.

¿De qué murió Maggie Smith?

“Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith... Falleció en paz en el hospital a primera hora de la mañana del viernes 27 de septiembre. Persona muy reservada, al final estuvo con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos, que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, se informó por medio de un comunicado publicado por la BBC.

Por ahora, se desconocen las causas de su deceso. “Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su atención y generosidad durante sus últimos días al maravilloso personal del Hospital Chelsea y Westminster”, mencionaron Toby Stephens y Chris Larkin, sus hijos.

Durante 60 años de carrera artística, la actriz británica hizo más de 50 películas y 20 producciones televisivas. Fotografía por: Getty Images

¿Quién era y cuántos años tenía Maggie Smith?

La actriz de cine, teatro y televisión nació el 28 de diciembre de 1934 en Inflord, Inglaterra. Tenía 89 años. Hija de Margaret Hutton Little, secretaria y natural de Escocia, y Nathaniel Smith, patólogo.

Su carrera en la actuación comenzó en 1952 cuando debutó como ‘Viola’ en Twelfth Night. Después de cuatro años llegó a Broadway y a Child in the house. Gracias a su destacado trabajo en el teatro, fue merecedora de cinco premios Evening Standard por las obras El ojo público, Hedda Gabler, Virginia, The Way of the World y Tres mujeres altas.

En la pantalla grande debutó en Nowhere to go, Los mejores años de Miss Brodie, California Suite, Otelo, Viajes con mi tía, Una habitación con vistas, Gosford Park, Hook, Sister Act, Té con Mussolini, El exótico Hotel Marigold, The Lady in the Van, entre otras.

Uno de los personajes más recordados por sus fanáticos es el de la profesora Minerva McGonagall, de la saga de Harry Potter, el cual le permitió darse a conocer en las generaciones más jóvenes.

“Dama Maggie Smith fue una fuerza brillante como la profesora McGonagall en las ocho películas de Harry Potter. Estamos muy entristecidos de saber de su muerte hoy, a los 89 años. Su rápida ingenio y formidable presencia como jefe de la casa Gryffindor se aseguró de que Hogwarts estuviera siempre en buenas manos”, publicó la cuenta oficial de Harry Potter.

Maggie Smith y su lucha contra el cáncer

En el 2008, la actriz enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando fue diagnosticada con cáncer. En ese momento tenía 74 años y se encontraba rodando Harry Potter y el misterio del príncipe.

‘’No tenía pelo, pero no tenía ningún problema en llevar una peluca. La quimioterapia me hacía sentirme terriblemente enferma y a veces pensaba que no podría con ello. El cáncer es odioso. No he vivido algo semejante y lloré mucho”, dijo en el 2010 en medio de una entrevista, donde, además, reveló, que el tratamiento de quimioterapias fue peor que la propia enfermedad.

Antes de eso, en 1988, a los 54 años, fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune, conocida como Graves-Basedow, que se trata de una inflamación de la glándula tirodea, en la que el sistema inmunitario ataca las células del organismo.

En ese entonces tuvo que someterse a un tratamiento de radioterapias durante 12 meses, y, además, le realizaron una cirugía ocular para detener la hinchazón y el dolor de sus ojos.