Mánager de Bayardo Ardila reveló última conversación con el actor. Así se despidió

Ayer, 1 de enero, se conoció la noticia de la muerte de Bayardo Ardila, conocido por sus papeles en televisión en producciones como Hasta que la plata nos separe, La ley del corazón, Metástasis, Floricienta, Diomedes, el cacique de La Junta, Francisco el matemático, entre otras.

La noticia sorprendió al mundo del entretenimiento, pues se desconocía que el actor atravesaba un momento de salud complicado. Julio Cesar Herrera, actor de Betty, la fea, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “y arrancamos el año despidiendo a otro compañero. Siempre noble, siempre amable”, dijo.

Jorge Cao y Bayardo Ardila. Fotografía por: Redes sociales

“Sentí que se estaba despidiendo”: reveló mánager de Bayardo Ardila

Tras conocerse la noticia, el portal Pulzo dialogó con Leonardo Sabogal, quien se desempeñó como representante del actor. Allí, reveló qué le ocurrió a Ardila, quien días antes tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que terminó complicando su estado de salud:

“Bayardo había estado enfrentando una enfermedad grave que lo mantenía luchando contra la muerte. Recientemente, le practicaron una cirugía de rutina para cambiar una vena, pero lamentablemente no reaccionó bien y quedó en estado crítico. Estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque su estado nunca se había hecho público. En los últimos días, el actor había expresado el deseo de recibir un homenaje en vida, pero su salud se complicó y esta mañana falleció”, reveló.

De igual manera, dio a conocer cuál fue la última conversación que tuvo con el actor, donde, aparentemente, se despidió: “La última conversación que tuve con él fue ayer y me agradeció por todo y le transmití mi cariño. Sentí que se estaba despidiendo. Me dijo que gracias por todo, que gracias por estar pendiente de mí y que me quería mucho”, afirmó.

¿Qué enfermedad tenía Bayardo Ardila?

En una oportunidad, el actor habló para el programa Red+ TV, donde contó su historia de vida y los problemas de salud que enfrentó desde que era niño. A los 7 años fue diagnosticado con hipertensión. En el 2018, mientras grababa Milagros de amor, sufrió una descompensación; su cuerpo comenzó a hincharse hasta aumentar dos tallas. Fue en ese momento cuando le diagnosticaron lupus eritematoso en cuarto grado.

El actor tuvo que someterse a 14 quimioterapias. En diálogo con La Red, reveló, en el 2022, algunos detalles de su estado de salud: “Me sometieron a un proceso que se llama hemodiálisis, que es el cambio de sangre. A esa sangre le sacan un líquido que es el que está ubicado en los pulmones, en los riñones, segrega y la manda al tejido óseo, que es la eritropoyetina y entonces yo tenía escasez de esto y, por ende, cero glóbulos rojos. Estuve en la cínica hospitalizado, me pusieron siete unidades y una vez ya estuve nuevamente con los niveles de sangre regularmente bien, me hicieron el catéter para empezar con el proceso de hemodiálisis”.