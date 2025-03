Margarita Rosa de Francisco recibió delicado diagnóstico. Deberá ser intervenida

Preocupados. Así quedaron los seguidores de Margarita Rosa de Francisco, tras conocer el delicado diagnóstico de salud que la caleña recibió en días recientes.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la actriz y escritora compartió los detalles sobre la situación que atraviesa, así como las razones por las que deberá ser sometida a varias intervenciones.

¿Qué le pasó a Margarita Rosa de Francisco?

En la más reciente publicación de una dinámica que ella misma ha denominado como ‘trinocolumna’, la mujer de 59 años compartió una serie de reflexiones dedicadas a su comunidad de detractores, sobre todo a aquellos que la atacan constantemente en redes sociales.

Precisamente, fue a través de este posteo que Margarita Rosa de Francisco se animó y reveló que, debido al desgaste que presentan sus articulaciones, tendrá que someterse a una artroplastia total de cadera y también deberán ser operada en ambas rodillas.

"Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas. Este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron", explicó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“El trol comentará algo de este tipo: ‘Consígase mejor un médico que le reemplace el cerebro’ (...) Siempre que expreso aquí cualquier cosa, imagino la respuesta de los troles. Se me han convertido en un censor interno (¿súper-yo?) que interpela, descalifica, confronta, contradice y juzga todo lo que digo”, agregó Margarita Rosa de Francisco como respuesta anticipada a sus críticos.

En cuanto a la fecha que tiene prevista para su visita al quirófano, la también presentadora y filósofa aseguró: “Voy a trabajar a mitad de año en una serie y a final de año en otra. Espero aguantar hasta allá y dedicarle el 2026 a semejante trabajo de latonería”.

La enfermedad que, desde los 16 años, padece Margarita Rosa de Francisco

En una entrevista que concedió a Ventaneando, la antigua presentadora del Desafío recordó que, desde los 16 años, sufre escoliosis progresiva. Esta condición afecta la columna vertebral y genera una curvatura anormal que, a su vez, puede provocar dolor y problemas respiratorios en los casos más severos.

Para tratar esta enfermedad, la vallecaucana fue operada en dos ocasiones. Producto de dichas intervenciones, tiene una cicatriz de gran tamaño en su espalda y enfrenta a diario varias consecuencias.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en esa parte. Estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba y eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo (...) Ha sido todo un camino para aceptar esa inmovilidad. Y con lo de la cicatriz nunca tuve problema, hasta me sentía orgullosa”, expresó Margarita Rosa de Francisco.

Aunque este tipo de intervenciones tienen como objetivo corregir la curvatura de la columna, mediante implantes metálicos que fijan las vértebras afectadas, los pacientes no siempre obtienen los resultados esperados.

“Yo tenía 16 años en esa época, cuando estuve casi un año como Frida Kahlo, con un yeso que me cubría toda la parte del torso. Eso afectó mucho tiempo de trabajo que tenía mi cuerpo, entonces después me dediqué a reconstruirlo con bastante ejercicio”, concluyó Margarita Rosa de Francisco en aquella ocasión.