Margarita Rosa de Francisco se casó. Primeras imágenes de la boda de la actriz

Margarita Rosa de Francisco confirmó que volvió a casarse. La actriz y presentadora compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de la ceremonia en la que contrajo matrimonio con su pareja, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt, con quien mantiene una relación desde hace más de 15 años.

La noticia se conoció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde la vallecaucana mostró algunos momentos del enlace, que se habría realizado de manera privada y con un grupo reducido de personas cercanas.

Aunque Margarita Rosa de Francisco no reveló el lugar exacto de la celebración, las imágenes dejan ver que la boda tuvo lugar frente al mar, un detalle que no pasó desapercibido.

Video de la boda de Margarita Rosa de Francisco

En las imágenes, publicadas por la caleña en su cuenta de Instagra,, se le ve con un vestido sobrio, de líneas sencillas y de color beige, acompañado por un cinturón que marcó su estilo persona. Por su parte, Van Der Vlugt optó por un traje del mismo color de su esposa, pero con una camisa clara.

La publicación de Margarita Rosa de Francisco estuvo acompañada por la frase “y vivieron felices para siempre”, con la que confirmó oficialmente el matrimonio y dio inicio a una nueva etapa de su vida personal.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Fueron cientos los mensajes de felicitación que recibió por parte de seguidores, colegas y otras figuras del entretenimiento colombiano.

Los exesposos de Margarita Rosa de Francisco

El matrimonio con Van Der Vlugt corresponde a la tercera unión de Margarita Rosa. La antigua presentadora del Desafío se casó por primera vez en 1998 con el cantante Carlos Vives, con quien mantuvo un matrimonio por dos años.

“No quiero sonar pretencioso, pero sí tuve mis desamores terribles. Con Margarita… Margarita no me quiso al final. Eso me hizo sufrir mucho (...) Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué vamos a hacer. Así es la vida, a veces ganamos, a veces perdemos”, expresó Carlos Vives en entrevista con Yordi Rosado.

Tres años después (2003), Margarita Rosa de Francisco llegó al altar por segunda vez. En aquella ocasión se casó con el empresario Daniel Castello, al que habría conocido durante unas vacaciones en España. Sin embargo, la pareja se divorció antes de celebrar su primer aniversario.

Cabe recordar que Castello falleció en 2010 a la edad de 55 años.