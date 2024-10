Marilyn Patiño está embarazada: “me sentí juzgada. Me dijeron que no lo tuviera”

En agosto del año pasado, Marilyn Patiño se fue del país a Estados Unidos a iniciar una nueva vida. La actriz, recordada por su participación en La viuda negra, El capo 3, Oye bonita, La sucursal del cielo, El final del paraíso, entre otras, está radicada en Miami junto a sus dos hijos.

Te puede interesar: Marilyn Patiño: novelas, edad, parejas y más de la actriz colombiana

Marilyn Patiño espera su tercer hijo

Marilyn debutó como escritora. La actriz se encuentra lanzando su primer libro titulado Cuántas veces he dicho... me quiero morir. En diálogo con Vea, reveló que uno de esos momentos fue cuando, recientemente, se enteró que está embarazada por tercera vez.

La actriz contó que, mientras escribía el libro y exponía algunos momentos difíciles de su vida, se dio cuenta que un nuevo bebé venía en camino. La noticia no fue fácil de asimilar, pues no estaba en sus planes ser mamá nuevamente.

“Yo estaba escribiendo el libro y de repente llega una estocada final que me hace decir: ‘Marilyn, ¿qué pasa contigo?’ Cuando me enteré que estaba embarazada dije: ‘no puedo con esto’. Me sentí como cuando te estás ahogando, sacas la cabeza como para respirar un poquito y vuelven y te hunden. Dije: ‘esto qué contiene, esto qué es, si estoy haciendo una investigación, estoy con psicólogo y personas espirituales, ¿por qué me pasa esto?’. Ahí empecé a pensar que me había pasado porque era una fornicaria, y todo el tiempo estaba en la culpa”, reveló.

Ese momento fue el indicado para que Marilyn Patiño rindiera su vida a Dios. Pese a las críticas que recibió, la actriz decidió hacerle frente a la situación, aunque muchas personas a su alrededor le aconsejaran no tener ese bebé.

“Fue ahí en ese instante donde empiezo a entender, me comunico realmente con Dios y le digo, ‘ok, le voy a dar la oportunidad de vivir a este ser’, porque siempre me he declarado provida, pero realmente eres provida cuando te encuentras en una situación donde no puedes tener otro hijo, no deberías tenerlo, no deberías traerlo al mundo y aun así le das la oportunidad de vivir. Es ahí donde realmente eres provida, no cuando estás en un hogar o en un matrimonio. Ser provida realmente es cuando tú no puedes, no debes. Y ahí te están poniendo a prueba y yo necesitaba pasar esa prueba y lo único irreversible en la vida es quitarle la vida a alguien”, aseguró la actriz para este medio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Marilyn Patiño reveló que fue juzgada por su embarazo

La actriz ya tiene más de 28 semanas de embarazo; sin embargo, reveló, no se sentía preparada para dar la noticia debido a los múltiples señalamientos que recibió las primeras semanas.

“Me sentí juzgada por personas que estaban cerca de mí, que les abrí mi corazón de una manera honesta sincera, necesitaba una ayuda inmediata y me dijeron: ‘no lo vayas a tener, tú no puedes’. Estoy dándole la oportunidad a un ser que no tiene la culpa de mis decisiones ni de las decisiones de nadie. Si está en mi vientre es porque necesita nacer. Mi mamá me tuvo en la pobreza, en la escasez de recursos económicos, ahora entonces, ¿yo no le voy a dar la oportunidad a un ser inocente de nacer cuando a mí me la dieron?

Estoy avanzada, no había querido contarles porque estaba en ese proceso de aceptar, amar lo que me sucedió, entender ese por qué y ese para qué, no tenía todavía la fortaleza de salir a contárselo al mundo, pero hoy por hoy estoy lista, preparada, en mis redes sociales podrán saber el tiempo que llevo, el género, porque todavía no sabemos”, aseguró.

Finalmente, hizo un abrebocas de lo que se puede encontrar en su libro, donde reveló no solo detalles de su embarazo, sino también de dolorosos momentos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“Este libro es súper valioso porque yo estoy abriendo mi corazón y mi alma, para compartir con todos la cantidad de testimonios que vienen, incluso profecías autocumplidas que vienen desde mis abuelos hasta lo que me acaba de pasar del embarazo”.