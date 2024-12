Michael Schumacher será abuelo por primera vez. Gina, su hija, está embarazada

El 29 de diciembre de 2013, una noticia impactó al mundo del deporte: Michael Schumacher había tenido un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses.

El deportista se encontraba disfrutando de unas vacaciones con Mick, su hijo menor. Durante una salida fuera de pista, el piloto alemán se golpeó la cabeza con una roca, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo. El siete veces campeón fue atendido y trasladado rápidamente a un hospital especializado; sin embargo, las lesiones fueron tan graves que tuvo que ser inducido a un coma en el que duró seis meses. “Estaba claro que no había suficiente nieve. Ni siquiera en las pistas había condiciones ideales para esquiar. Era muy peligroso aventurarse fuera de las pistas en un día como ese”, contó hace unos años un instructor que trabajaba allí y vio el accidente.

Los médicos aseguraron que logró sobrevivir gracias a la protección que llevaba en su cabeza. Después de 250 días en coma, despertó en junio del 2014 y, tres meses después, fue trasladado a su casa. Desde entonces, no se han conocido noticias de su evolución. La escasez de información oficial ha dado lugar a numerosas especulaciones y rumores. Los aficionados al automovilismo y al piloto alemán han estado atentos a cualquier novedad sobre su recuperación, pero hasta ahora no se ha proporcionado un informe médico completo y accesible al público.

Michael Schumacher

Los médicos, terapistas y enfermeros tienen un contrato de confidencialidad; además, no pueden tener sus celulares mientras ingresan a la casa a ver al expiloto. Corinna, su esposa, dijo en un documental de Netflix sobre la vida del expiloto alemán: “Solo fue mala suerte, la peor de la vida. Es terrible preguntarse por qué le está pasando esto a Michael o a nosotros. ¿Por qué no pudo ser de otra forma? Por supuesto que lo extraño todos los días. Y no solo yo, también los niños, la familia, su padre, todos a su alrededor. Pero él sigue acá y eso nos da fuerza a todos. Estamos juntos, vivimos en casa juntos y hacemos lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y para que sienta nuestro vínculo familiar. Pase lo que pase, haré todo lo que pueda”.

Hija de Michael Schumacher está embarazada

Gina Schumacher, la hija de Michael Schumacher, se unió en matrimonio con Iain Bethke el 28 de septiembre de 2024 en una ceremonia privada en la villa familiar de los Schumacher en Mallorca. La pareja se conoció en una escuela de equitación y optó por celebrar su boda en un ambiente íntimo y familiar.

Ahora, la joven confirmó, a través de sus redes sociales, que se convertirá en mamá. Michael será abuelo por primera vez: “Mi nueva jinete llegará en abril de 2025... Esperando con impaciencia la llegada de nuestra pequeña niña”.