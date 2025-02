Michelle Trachtenberg: qué le pasó, películas y más de la actriz de ‘Gossip Girl’

Este miércoles 26 de febrero, medios internacionales como The New York Times reportaron la repentina muerte de Michelle Trachenberg, recordada por su personaje en Gossip Girl. Al parecer, su progenitora la encontró alrededor de las 8:00 a.m. en un lujoso apartamento de La gran manzana. Inmediatamente dio aviso a las autoridades, quienes, al verla, la declararon muerta.

¿Qué le pasó a Michelle Trachtenberg?

Aunque no se ha confirmado la causa exacta de su muerte, se ha informado que recientemente se sometió a un trasplante de hígado y podría haber estado enfrentando complicaciones relacionadas con la cirugía. Las autoridades no sospechan de actividad delictiva en su fallecimiento. Se espera a que en las próximas horas se obtengan los resultados de la autopsia para determinar con exactitud la forma y la causa de su muerte.

En los últimos meses, Trachtenberg había mostrado signos de deterioro físico en sus redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores. En enero del año pasado salió a defenderse de las críticas que muchas veces le dejaron en sus publicaciones. “Explicadme por qué me veis enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”.

Su última publicación en Instagram fue una selfie titulada Quería parecerme a la traviesa. Sus fanáticos han lamentado profundamente su muerte a través de su perfil de Instagram: “descansa en paz. Definitivamente eras uno de mis personajes favoritos de Gossip Girl”, “siempre fuiste un gran apoyo para los artistas y tenías mucho talento. Todos te extrañaremos”, “toda mi vida fue disfrutar de esta mujer, me duele tanto. Realmente te voy a extrañar”, “no sé si fue por el trasplante de hígado o qué, pero... te fuiste demasiado pronto. Gracias por tu tiempo y tu talento. Me encantaron algunos de tus papeles; gran actriz”.

Ed Westwick, quien interpretaba a Chuck Bass en Gossip Girl, también se pronunció por la muerte de la actriz: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Envío oraciones”.

¿Quién era Michelle Trachtenberg y qué películas hizo?

Trachtenberg comenzó su carrera actoral a una edad temprana, participando en series como Las aventuras de Pete y Pete de Nickelodeon. Ganó mayor reconocimiento al interpretar a Dawn Summers en Buffy, la cazavampiros entre 2000 y 2003, y luego por su papel de Georgina Sparks en Gossip Girl. También protagonizó la película Harriet the Spy en 1996.

En Las Aventuras de Pete y Pete dio vida a Nona F. Mecklenberg. En Eurotrip interpretó a Jenny. Las Aventuras de Pete y Pete es una serie de 1997 y ahí dio vida a Nona F. Mecklenberg.

En 2021, la actriz acusó al creador de Buffy, la cazavampiros, Joss Whedon, de comportamiento inapropiado durante las grabaciones de la serie. “El último comentario que haré sobre esto es que había una regla que decía que no se le permitía a estar solo con Michelle en una habitación”, dijo en una publicación en redes.