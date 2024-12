Modelo Ingrid Karina apareció en Medellín. Su hijo revela plan para internarla

Hace unos días Juan Antonio Bonnet, uno de los hijos de la ex modelo de Stock Models, Ingrid Karina Sánchez, quien reapareció hace pocas semanas viviendo en las calles de Medellín debido a su adicción a las drogas, dio a conocer que su madre, que había sido llevada a rehabilitación a un centro en Girardota, Antioquia, había abandonado el programa y estaba en su búsqueda, pues ignoraba su paradero.

El joven, a través de las redes sociales que él mismo abrió a su madre en Instagram y TikTok, para que ella las administre cuando esté bien de salud, mencionó que necesitaba ayuda si alguien la había visto. Ese llamado tuvo resultados y Juan Antonio recibió fotos y datos que le permitieron ubicar a Ingrid en Medellín nuevamente, así lo dio a conocer este domingo 22 de diciembre vía redes digitales.

No obstante, también le pidió a quienes deseen ayudarlo que no se le acerquen a Ingrid. Además de agradecer el joven mencionó cuáles son los planes que tiene en mente para lograr que la ex modelo, que antes de llegar a las calles vivió un drama delicado de violencia intrafamiliar, regrese al programa que le permitiría liberarse de su adicción a las drogas. “Mi mamá se fue voluntariamente del centro de rehabilitación, no se fugó”, comienza diciendo el único hijo que se ha hecho visible de los tres que la modelo mencionó tener, en uno de sus videos.

La modelo Ingrid Karina dejó carta antes de abandonar la rehabilitación

Luego detalló que su madre escribió una carta donde dejó claro el porqué de su decisión: “Ella incluso antes de irse hizo una carta expresando las razones por las cuales se iba a ir, dejó la carta y se fue”.

“Mi prioridad es encontrar y convencer a mi mamá de que se meta a un programa” dijo revelando la tarea que lo ocupará y por la cual viajará a la capital antioqueña, allí la buscará. “Estaré en Medellín a mediados de esta semana intentando convencerla de que se venga conmigo”.

De otro lado, el joven agradeció a todas las personas que le han enviado fotografías de Ingrid Karina, así como información de su paradero actual, pues gracias a ello él sabe dónde está, no obstante hizo advertencia: “por favor síganlo haciendo (enviando material), pero sin acercarse a ella, gracias”.

Recordemos que a comienzos de diciembre Ingrid Karina sorprendió al lucir completamente renovada y recuperada en una emisión para el programa ‘Día a Día’, de Caracol, sin embargo parece que recayó y por eso, se marchó del centro especializado, luego de 40 días allí.

