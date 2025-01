Muere actor de la serie ‘Jane the Virgin’. Fue hallado sin vida en su casa

La historia de ‘Jane the Virgin’, serie estadounidense con varias temporadas, que cuenta cómo una joven de 20 años decide llegar virgen al matrimonio, pero sus planes cambian cuando va a un centro médico y de exámenes y es inseminada accidentalmente, ha tenido muchos actores que luego, se han convertido en profesionales de corte internacional, no solo norteamericanos, sino latinos.

El español Francisco San Martin fue uno de ellos y quien encarnó a Fabián Regalo del Cielo, rol que mantuvo un romance con la protagonista de la historia.

El histrión nació en Mallorca, España, en 1985, pero creció en Montana, Estados Unidos. Volvió en su adolescencia a Europa y luego, se regresó a América a comenzar su carrera en Hollywood.

Francisco San Martin murió el 16 de enero

Ahora ha trascendido que San Martin fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles. Tenía 39 años. Aunque la muerte fue el pasado 16 de enero, solo hasta este martes 21 se conoció la noticia. Su compañera de set en la serie ‘Days of Our Lives’, otra producción en la que se destacó, le rindió un homenaje en las redes. “Pepe, qué más te puedo decir, que te quiero y que descanses en paz, amigo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Ojalá te lo hubiera dicho más veces”.

Podrías leer: Estos son los hijos de Diomedes Díaz que han muerto. Han fallecido prematuramente

Según informó la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, la causa del fallecimiento por un “suicidio por ahorcamiento”.

¿Quién era Francisco San Martin, el actor español fallecido?

San Martin era un actor consagrado que se preparó como actor en España durante su adolescencia. Allí participó en varias obras de teatro, cortos y también fue modelo. En 2010, a los 25 años, regresó a Estados Unidos y allí surgió su primer papel importante: fue Darío Hernández en la conocida serie norteamericana ‘Days of our lives’, en la que apareció en 59 episodios. Años más tarde, el actor volvió a la pequeña pantalla con la telenovela ‘Belleza y poder’, y ese mismo año se sumó a la tercera temporada de la conocida serie ‘Jane the Virgin’, con el que alcanzó gran popularidad.

Después, según reportan los medios, en adelante contó con poca suerte para hallar roles importantes en series y películas. Estuvo en los cortometrajes ‘Hot Up Closer’ y ‘Dot’.

Aquí más noticias que son tendencia