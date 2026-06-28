Muerte de Waldo Urrego: ¿Por qué su familia quiso mantenerlo en privado? Así fue despedido

Este sábado 27 de junio se conoció la muerte del legendario actor Waldo Urrego, quien permaneció activo tanto en televisión, como en cine y teatro por más de seis décadas.

El intérprete que sufrió un incidente cardíaco hace casi dos semanas luchó bastante por su salud, según revelaron fuentes cercanos a Vea, de El Espectador, murió la noche del viernes 26 de junio.

Su familia, que prefirió mantener su despedida en la intimidad, le habría dado el último adiós el sábado en horas de la tarde. Posterior a esa ceremonia privada algunos de los colegas con los que trabajó usaron las redes sociales para destacar no solo la calidad humana de Urrego sino para referirse a anécdotas puntuales. Víctor Hugo Morant reafirmó la decisión de los allegados en mantener la noticia en un perfil bajo, así como su causa.

“Quizás para evitar el show mediático”, Víctor Hugo Morant sobre decisión de familia de Waldo Urrego

“Ayer recibí la noticia del fallecimiento de otros gran compañero y amigo Waldo Urrego. Su familia quiso mantenerlo en reserva quizá para evitar el show mediático lo entiendo y lo respeto pero no puedo ocultar mi aflicción, una cosa es la prudencia y otra la indiferencia”, comenzó diciendo en un video este domingo Morant.

“A Waldo lo conocí en la década del 70 en el Teatro Popular de Bogotá donde compartimos muchas experiencias temporadas, giras por supuesto, un sinnúmero de anécdotas, desde entonces nos hicimos amigos, nos veíamos con alguna frecuencia nos encontrábamos en eventos sociales. No voy a decir que fuimos íntimos pero si muy cercanos. Tampoco me voy a deshacer en elogios porque otros se han encargado de eso. Simplemente la noticia me toma tan sorpresa que aún no la logro asimilar del todo", puntualizó el veterano actor.

“Lamentablemente esas noticias se hacen cada vez más frecuentes amigos parientes allegados que se van que nos dejan y el corazón se endurece se blinda y lo que es un evento trágico se convierte en algo anecdótico, así es la vida somos humanos somos perecederos . Waldo hermano, descansa en Paz”.

“En un mensaje anterior escribió: “Todavía no logro asimilar la partida de Waldo, amigo, colega y compañero de andanzas. Descansa en paz, hermano. Mis sinceras condolencias a su familia”.

La actriz Consuelo Luzardo, por su parte, publicó una foto de un momento que compartió con el fallecido actor. “Otro querido amigo y colega que se me adelanta…. Recuerdo este día cuando nos invitaste a mi sobrina Laura y a mí a celebrar cuando me entregaron el Macondo de Honor y también vienen a mi mente muchos momentos en los que compartimos un escenario o un set y también muchas noches de rumba. Te echaré de menos hasta que nos volvamos a ver. Sigue tu camino de luz amigo querido!”.

“Se llama Baldomero”, Julio Correal

Julio Correal, actor y directivo de ACA y quien dirigió a Urrego en ‘La culebra’ una de las últimas obras en las que el actor participó escribió: “Lo que muy poca gente sabe es que se llamaba Baldomero, Baldomero Genaro para ser más preciso. Lo que menos gente aún sabe es que aunque había nacido en Bogotá, siendo bebé se lo llevaron para Quibdó, allá creció, y era chocoano a mucho honor. Pero tal vez lo que menos gente sabe, pues era una de sus facetas menos conocidas, es que Waldo era mago, mago de sacoleva y cubilete, mago de varita y baraja, mago con todas las de la ley, que conocía trucos, rutinas, artilugios y que ejercía este bello arte con gran placer y dedicación. Y era tan bueno en su oficio que trasladaba sus artes mágicas a todos los espacios de su vida".

Luego se refirió a la personalidad del actor y a sus cualidades como hombre de familia, así como a sus pasatiempos. “Fue un ser muy especial, una fuerza de la vida, que pudo hacer tantas cosas y todas hacerlas bien, y que como buen mago que era, a toda persona que tuvo la fortuna de conocerle en cualquiera de sus facetas, sin trucos, sin artificios, con su sola presencia y siendo como era, este mago, a todos nos encantó. Gracias por tu vida amigo”.

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