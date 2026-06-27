Murieron todos los miembros de una agrupación musical tras los terremotos en Venezuela

La escena musical de Venezuela está de luto tras confirmarse la muerte de los cuatro integrantes de la banda Van Der Dijs, quienes se encuentran entre las víctimas fatales de los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que apenas unos días antes había recibido al grupo en uno de sus conciertos y que lamentó públicamente la pérdida de los jóvenes músicos.

La tragedia ocurre en medio de una de las mayores emergencias que ha enfrentado Venezuela en los últimos años. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejan 920 personas fallecidas, más de 3.300 heridos y al menos 119 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados.

Así murieron los miembros de Van Der Dijs

Los cuatro músicos se encontraban reunidos la tarde del 24 de junio en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarena, estado La Guaira. Allí realizaban un ensayo como parte de la preparación para sus próximas presentaciones, entre ellas un concierto programado para el 27 de junio en Punto Fijo.

Mientras permanecían en el inmueble ocurrieron los dos fuertes movimientos telúricos que estremecieron el norte de Venezuela con apenas unos segundos de diferencia. El segundo sismo provocó el colapso de la estructura donde se encontraban, dejando atrapados a los integrantes de la agrupación bajo los escombros.

Los primeros reportes indicaron que tres de los músicos fallecieron en el lugar debido al derrumbe. El bajista Xander Hernández logró ser rescatado con vida por los equipos de emergencia, pero las graves heridas que sufrió terminaron causándole la muerte horas después en un centro asistencial, convirtiéndose en la cuarta víctima de la banda.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Van Der Dijs, vocalista; Gabriel Gómez, guitarrista; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista. La confirmación oficial llegó a través del Centro Cultural de Arte Moderno, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores, además de recordar que los cuatro artistas habían actuado en su Sala Experimental apenas cinco días antes de la tragedia.

Fundada en 2024, Van Der Dijs comenzaba a consolidarse como una de las propuestas emergentes más llamativas del rock alternativo venezolano. Su sonido fusionaba rap-rock y nu metal, una combinación que les permitió abrirse espacio en la escena independiente y participar en el reconocido Festival Nuevas Bandas. Entre sus canciones más conocidas figuraban ’15 Minutos’, ‘VENPAKA’ y ‘¿DÓNDE ESTÁN?’.

La muerte de sus cuatro integrantes ha generado numerosas reacciones en la comunidad artística venezolana, donde músicos, promotores culturales y seguidores han destacado el talento y la proyección que tenía la agrupación.

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