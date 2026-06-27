Murió actriz, presentadora y ex ‘MasterChef’. Fue embestida por un tren

Según información publicada por los diarios La Nación y El Clarín la comunicadora iba a bordo de su automóvil cuando fue embestida y arrastrada por el tren de la Costa, en su paso por la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Ernestina Pais, de 54 años, conducía un Honda City negro y cruzó las vías férreas cuando las barreras seguían abajo anunciando el paso del tren. La periodista, al parecer, ignoró las señales de advertencia y el tren no pudo detenerse cuando se encontró con el auto. De esta manera, el Honda fue arrastrado cerca de 50 metros.

Cuando llegaron los equipos de emergencia a la zona del accidente ya la presentadora había fallecido, habría muerto de manera instantánea.

El informe inicial de la autopsia estableció que Ernestina murió a causa de un traumatismo de cráneo severo, según reveló el Clarín.

El estudio también arrojó lesiones hepáticas y contusiones y se ordenó un esquema de estudios toxicológicos para descartar que hubiera consumido alcohol.

¿Quien era Ernestina Pais, actriz y periodista fallecida en accidente ferroviario?

Dentro de los trabajos más populares de Ernestina, estuvo el ser presentadora de ‘Caiga quien caiga’, espacio mítico de la pantalla argentina del que ella se convirtió en la primera mujer que lo condujo. También participó en la versión argentina de ‘MasterChef Celebrity’.

Ernestina, quien había nacido en Buenos Aires el 12 de marzo de 1972, era hija de un arquitecto militante de izquierda, que fue desaparecido durante la dictadura militar en 1976. Tenía un hijo.

La conductora había regresado a la escena luego de luchar contra el alcohol y era una vocera de la importancia de priorizar la salud mental.

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