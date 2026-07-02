Murió ahogado famoso actor de telenovelas. Tenía 40 años

Este jueves 2 de julio se confirmó la muerte del actor de televisión y teatro Stuart Ortiz, quien falleció la tarde del miércoles 1 en circunstancias de son materia de investigación.

Según lo registrado por medios locales, el actor de 40 años visitaba una zona de aguas cristalinas muy concurrida llamada Cueva del Huevo, muy cerca de la famosa Cueva del Indio, en Santo Domingo Este.

Se trataría de un sistema de cuevas similar a los cenotes mexicanos. Sin embargo, serían zonas sin mayor infraestructura, pero de profundidad. En el área, conocida como Agua Loca, algunos lugareños practican el espeleobuceo.

En el lugar, el artista iba acompañado de varias personas que al percatarse de lo ocurrido habrían intentado sacarlo de las aguas, sin éxito. Fue un grupo de rescate el que recuperó su cuerpo, pero para cuando eso sucedió ya estaría sin vida.

La Dirección General de Bellas Artes de República Dominicana lamentó la temprana partida del actor y emitió un mensaje en sus redes sociales. “Se destacaba por una trayectoria artística en crecimiento y por el compromiso con la escena teatral dominicana (…) Su talento y sensibilidad dejaban ver el futuro prometedor que tenía por delante”, expuso el mensaje.

¿Quién era Stuart Ortiz, el actor que murió ahogado?

El actor, nacido en 1986 en República Dominicana, era integrante del Teatro Rodante Dominicano, una institución que desde 1959 lleva la cultura a comunidades de toda República Dominicana. Tenía formación teatral por parte de la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Ortiz había hecho parte de piezas como “Aleluya”, “Piromancia”, “Un sueño azul para morir”, “Salomé, aquí a la sombra” y “Mansión Herminia”, esta última estrenada hace tan solo un mes.

Stuart fue nominado en varias ocasiones al Premio Soberano (antes Casandra) como actor del año.

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