Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’ e ícono de la televisión colombiana

El entretenimiento colombiano está de luto tras confirmarse este 4 de agosto que murió Alfonso Lizarazo, presentador y locutor recordado, principalmente, por ser el creador de ‘Sábados Felices’, uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional. El también político y comunicador falleció a los 85 años y dejó un legado que marcó la historia del humor y de la televisión en Colombia.

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¿De qué murió Alfonso Lizarazo?

Según informó RED+ Noticias, con base en fuentes cercanas, el bumangués falleció tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con problemas cardíacos que padecía desde hacía varios años.

Como lo señaló el mencionado medio, los quebrantos de salud de Alfonso Lizarazo no eran recientes. Durante los últimos años permaneció alejado de la vida pública mientras enfrentaba problemas cardíacos que, según distintos reportes, comenzaron tras sufrir un infarto. Esa condición obligó a que fuera sometido a dos cirugías de corazón y a mantener un seguimiento médico permanente.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Caracol Televisión, el reconocido presentador contó que había decidido llevar una vida más tranquila en Barranquilla, ciudad natal de su esposa, donde permanecía dedicado a su familia. Aunque se mantenía alejado de la televisión, seguía siendo recordado como el creador de ‘Sábados Felices’ y una de las figuras más influyentes del entretenimiento colombiano, reconocimiento que conservó hasta el final de su vida.

Alfonso Lizarazo junto al equipo de humoristas que dirigió durante años en 'Sábados felices'. Fotografía por: Cortesía caracol

Un repaso por la carrera de Alfonso Lizarazo

Fue el creador y primer presentador de ‘Campeones de la Risa’, espacio que más tarde se convertiría en ‘Sábados Felices’, programa que marcó a generaciones enteras y que hoy es considerado uno de los más longevos del mundo en su género. Durante más de dos décadas, Lizarazo estuvo al frente del formato, consolidándolo como una vitrina para el humor colombiano.

Su aporte no se limitó a la conducción. También fue impulsor de nuevos talentos, promotor de festivales de humor y un referente para comediantes que hoy son parte fundamental de la cultura popular del país. Gracias a su visión, el humor familiar encontró un lugar estable en la televisión abierta.

Tras su salida de ‘Sábados Felices’ a finales de los años noventa, Alfonso Lizarazo se retiró progresivamente de la televisión, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas como una de las figuras más visibles del entretenimiento colombiano. Luego de dejar la conducción del programa, se mantuvo alejado de los formatos humorísticos y no volvió a asumir roles protagónicos en la pantalla chica.

En 1998 incursionó en la vida política, cuando fue elegido senador de la República para el periodo 1998-2002. Tras finalizar su labor en el Congreso, el santandereano se retiró definitivamente de la vida pública y mediática. Desde entonces, sus apariciones fueron esporádicas y generalmente asociadas a homenajes, aniversarios del programa o encuentros privados con colegas del medio.

Así lucía Alfonso Lizarazo en una de sus últimas apariciones