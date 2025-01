Murió Amparo Garrido, actriz de ‘La rosa de Guadalupe’. Su hijo reveló la causa

El mundo de la televisión mexicana está de luto tras el fallecimiento de la reconocida actriz Amparo Garrido, quien dejó una huella imborrable en la televisión y el doblaje. La artista, famosa por su trabajo en telenovelas como ‘Teresa’, ‘Dos mujeres, un camino’ y ‘La rosa de Guadalupe’, falleció el 9 de enero de 2025 a los 95 años.

¿De qué murió Amparo Garrido, actriz mexicana?

La noticia fue confirmada por su hijo, Ismael Eduardo Larumbe, quien compartió en Facebook: “Acaba de fallecer mi adorada Madre Amparo Garrido, la mejor mujer y madre que Dios me haya permitido conocer. QEPD. Mi vida se va con ella. Según me informaron, a partir de las 6 de la tarde estaremos en la funeraria García López del Pedregal. Gracias, no conozco dolor más grande”. Este anuncio conmocionó a sus seguidores y colegas de la industria.

“Excelente actriz, vi las telenovelas en dónde participó, qué Dios nuestro Padre la reciba con un gran abrazo y la tenga en su Santa Gloria”, “que descanse en paz”, “qué lamentable noticia, Dios le de descanso eterno a su alma magnífica actriz vuela alto”, “lamento profundamente, la partida de la maravillosa Amparo Garrido. QEPD”, “una gran actriz mi más sentido pésame para sus familiares y amigos”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

De acuerdo con las declaraciones de su hijo en una entrevista con el programa Venga la alegría, “Hace dos días sufrió un shock hipovolémico, que es cuando no llega suficiente sangre al corazón y este no puede bombearla. Hoy en la mañana, a las 8:39, tuvo un infarto al miocardio”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, Ismael contó que la actriz sufrió mucho la partida de Silvia Pinal, su gran amiga, quien falleció el 28 de noviembre del año pasado. “Le afectó mucho lo de la (asociación) Banquels. Entre la primera y la segunda operación le afectó muchísimo... La última vez que habló con Silvia (Pinal), le contestó. Estuvieron platicando muy bien, pero la muerte de Silvia le afectó terriblemente”.

¿Quién era Amparo Garrido?

Garrido tuvo una destacada carrera en el doblaje, siendo recordada por su icónica interpretación de Blancanieves en la versión en español de la película animada de Disney, así como en otros clásicos animados como Dumbo, Bambi y La dama y el vagabundo. Además, participó en más de 30 producciones de televisión y cine, entre ellas, Teresa, Dos mujeres, un camino, Cuidado con el ángel, La tempestad, Simplemente María y La rosa de Guadalupe, dejando un legado significativo en el mundo del entretenimiento.