Murió Andreína Yépez, actriz de ‘Cosita Rica’ y otras telenovelas. Tenía 51 años

La actriz y comediante venezolana Andreína Yépez murió a los 51 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer, enfermedad que, de acuerdo con los reportes publicados tras su fallecimiento, le fue detectada semanas antes. La noticia generó numerosas reacciones entre colegas y figuras del entretenimiento venezolano, quienes lamentaron la partida de la artista.

Yépez construyó una amplia trayectoria en la televisión venezolana, tanto en la actuación como en el humor. Entre sus trabajos más recordados están las telenovelas ‘Cosita Rica’ y ‘Ciudad Bendita’, además de su participación en espacios humorísticos como ‘Bienvenidos’, producciones que la convirtieron en un rostro reconocido por el público de su país.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Andreína Yépez?

El fallecimiento de la también modelo y figura de redes sociales ocurrió el martes 25 de agosto de 2026. La información comenzó a difundirse en la noche de esa jornada y posteriormente fue confirmada y reportada por distintos medios venezolanos. La venezolana falleció en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que residía durante los últimos años.

De acuerdo con información publicada por El Diario, Andreína Yépez recibió el diagnóstico de cáncer aproximadamente un mes antes de su fallecimiento. El medio señaló que la artista decidió mantener el proceso en privado y compartir la situación únicamente con su círculo más cercano, por lo que su enfermedad no había trascendido públicamente antes de su muerte.

El periodista venezolano Ronald Sanoja informó, según citó El Diario, que Yépez había sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la familia de la actriz ni mediante un parte médico público.

En sus últimos años, Yépez estaba radicada en Miami junto a su hija, Andrekza Yépez, quien se ha desarrollado como cineasta y cantante. La actriz mantuvo su proceso de salud alejado de la exposición pública hasta los últimos días de su vida.

Un repaso por la carrera de Andreína Yépez

Yépez nació el 30 de noviembre de 1974 en Caracas y desarrolló su carrera principalmente en la televisión venezolana. Antes de consolidarse como actriz y humorista, tuvo acercamientos al mundo del espectáculo como modelo y bailarina, y ganó reconocimiento por su participación en el video de la canción ‘La Piernona’, de Miguel Moly.

Su carrera en el humor tomó fuerza con su participación en programas de televisión como ‘Bienvenidos’ y ‘Cheverísimo’, dos espacios que marcaron la televisión venezolana y en los que Andreína Yépez mostró su faceta como comediante.

Como actriz, participó en diferentes telenovelas producidas en Venezuela. Uno de sus personajes más recordados fue Melao, en ‘Cosita Rica’, producción de Venevisión escrita por Leonardo Padrón y emitida entre 2003 y 2004. El papel contribuyó a consolidarla como una de las caras conocidas de la televisión venezolana.

A lo largo de su trayectoria también hizo parte de producciones como ‘El país de las mujeres’, ‘Amantes de luna llena’, ‘Trapos íntimos’, ‘La vida entera’, ‘La mujer perfecta’, ‘Ciudad Bendita’ y ‘Dulce amargo’. Con estos trabajos, Andreína Yépez dejó una carrera vinculada principalmente a la televisión y al entretenimiento venezolano, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde pasó sus últimos años.

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