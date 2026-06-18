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Murió cantante Alex Bueno, la voz de ‘Colegiala’. El merenguero tenía 62 años ¿Qué le pasó?

El cantante dominicano Alex Bueno, ícono del merengue y la bachata, falleció este jueves a los 62 años de edad en Nueva York, confirmó su equipo a través de redes sociales.

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Por Redacción Vea y agencia EFE
18 de junio de 2026
Murió cantante Alex Bueno. El merenguero tenía 62 años ¿Qué le pasó?
Fotografía por: Instagram

Alex Bueno, el artista, autor de canciones que han marcado generaciones como ‘Jardín Prohibido’, ‘Que vuelva’, “Colegiala” y “Ese hombre soy yo” había sido diagnosticado en septiembre de 2025 con un pequeño tumor cerebral. Posteriormente viajó a Nueva York a ponerse en manos de expertos médicos.

Este jueves 18 de junio trascendió que tras complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer, tras haber sido sometido a una cirugía para extirpar la masa, el artista falleció.

Los médicos detectaron células cancerígenas en el tumor, por lo que inició un tratamiento preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas. Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

Alex Bueno había evolucionado positivamente tras cirugía

De acuerdo con el equipo del cantante, la evolución del artista fue positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una disminución considerable de los niveles de sodio y de la presión arterial, lo que provocó un fuerte deterioro físico y complicó su cuadro clínico.

“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, declaró este jueves el equipo del cantante en la publicación.

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Al tiempo, el equipo del artista agradeció “las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor”, y pidió “comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad”.

El fallecido cantante estaba casado con su esposa Sara Arias y tuvo seis hijos (Benny, Natasha, Scarlett, Sarah, Kimberly y Wigbert).

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Por Redacción Vea y agencia EFE

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