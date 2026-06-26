⁠⁠Murió cantante de música popular, intérprete de ‘Tranquila reina’: “Un gran artista”

El mundo de la música popular colombiana se viste de luto con la reciente noticia del fallecimiento del cantante Julián Mauricio Uribe Restrepo. Daniel Ruiz, su mánager, fue quien publicó un mensaje en las redes sociales, expresando su tristeza por la pérdida del artista y resaltando no solo su talento musical, sino también su gran calidad como persona.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana. Mauricio será recordado por interpretar grandes éxitos como “Tranquila Reina”, “Correo de Voz”, “Confundido” y muchas otras canciones que llegaron al corazón de miles de seguidores”, se lee en el post.

¿De qué murió el cantante Mauricio Uribe?

Hasta ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre las razones detrás del fallecimiento del cantante. A pesar de esto, sus seguidores siguen honrándolo a través de su música, que seguirá resonando en los corazones de miles y asegurará que su legado en la música popular colombiana nunca se apague. “En nombre de Daniel Ruiz, mánager, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y a todos sus seguidores. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento y calidad humana. Paz en su tumba”, agregó el representante en el comunicado.

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Los internautas han dejado comentarios refiriéndose a la partida del artista: “paz en su tumba”, “Dios lo tenga en su santo reino”, “era muy joven, que Diosito le de mucha fortaleza a su familia”, “un abrazo grande para todos sus familiares, fortaleza y resignación, otro colega que se nos va”, “queda su música que perdurará por siempre”, “se apaga otra voz de la música popular”, “excelente ser humano, gracias por esos legados que nos dejaste”, “lamentable noticia”.

¿Quién era el cantante Mauricio Uribe?

El cantante Julián Mauricio Uribe Restrepo, más conocido en el mundo de la música como Mauricio Uribe, fue un intérprete colombiano de música popular. Su carrera despegó gracias a sus canciones sobre desamor y sentimientos profundos, que resonaron con miles de seguidores en Colombia. Entre sus temas más conocidos se encuentran Tranquila reina, Correo de voz, Confundido y Feliz cumpleaños mamá. Estas canciones lograron hacerse un espacio en plataformas digitales y en emisoras que se dedican a la música popular.

Su estilo se caracterizó por letras románticas y de desamor, un sello distintivo del género en el país. Aunque no alcanzó una fama desmedida, Mauricio Uribe logró ganarse un lugar especial en el corazón de los amantes de la música popular colombiana. Su trayectoria artística fue constante y dejó un legado musical que sus fanáticos aún recuerdan con cariño.