Murió Corey Parker, actor de ‘Viernes 13’, a los 60 años: esta fue la causa

La industria del entretenimiento estadounidense despide al actor Corey Parker, quien murió a los 60 años. La noticia fue confirmada por personas cercanas al intérprete y generó mensajes de despedida entre colegas y seguidores que recordaron su paso por el cine, la televisión y el teatro.

Parker desarrolló una carrera que se extendió por varias décadas y que lo llevó a participar en distintas producciones que marcaron a generaciones de espectadores. A lo largo de su trayectoria, construyó un camino sólido dentro de la actuación.

A Corey Parker se le recuerda por su participación en la comedia televisiva ‘Will & Grace’, en la que interpretó a Josh, uno de los intereses amorosos del personaje de Grace. También apareció en la película de terror ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’, una de las entregas de la popular saga cinematográfica. Su filmografía incluye además trabajos en producciones como ‘Biloxi Blues’ y ‘White Palace’, entre otras apariciones en cine y televisión.

¿De qué murió Corey Parker?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Parker falleció tras enfrentar un cáncer. Aunque no se han divulgado muchos detalles sobre el proceso médico que atravesó, se sabe que el actor estuvo luchando contra el cáncer durante los últimos meses de su vida.

La noticia de su fallecimiento se conoció el 5 de marzo de 2026 en Memphis, Tennessee. Desde entonces, distintos seguidores y colegas han compartido mensajes recordando su talento y su dedicación a la actuación. Para muchos, Parker fue un intérprete versátil que logró moverse entre distintos géneros, desde la comedia hasta el drama y el terror.

Además de su trabajo frente a las cámaras, en los últimos años también estuvo vinculado a la formación de nuevos actores. Corey Parker se desempeñó como coach de actuación, acompañando a intérpretes emergentes en su proceso de preparación y desarrollo dentro de la industria.

Tras conocerse la noticia de su muerte, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida de fanáticos que recordaron algunos de sus papeles más conocidos. Varios destacaron su participación en producciones que marcaron distintas etapas de la televisión y el cine estadounidense.

Aunque su carrera no siempre estuvo en el centro de los grandes titulares de Hollywood, Corey Parker dejó una trayectoria constante en la industria del entretenimiento. Su trabajo en diferentes proyectos y su aporte a la formación de actores hacen parte del legado que hoy recuerdan quienes siguieron su carrera.

