Murió Daveigh Chase, la niña de ‘El Aro’ y ‘Lilo & Stitch’. ¿Qué le pasó?

Una muerte temprana e inesperada vuelve a producirse en el mundo del entretenimiento. Esta vez es Daveigh Chase, uno de los rostros más reconocidos de la pantalla gigante, ya que se trata de la actriz que en el 2002 interpretó a la niña Samara Morgan en “El Aro”, la niña de pelo lacio cuya imagen estaba en los afiches y la promoción de la historia de terror.

La artista que también fue la voz de Lilo en “Lilo & Stitch” actualmente tenía 35 años y su muerte se confirmó este miércoles 17 de junio.

¿De qué murió la actriz Daveigh?

Fue su novio Roy Hernández, quien reveló los detalles de su deceso a TMZ. Según su información, la actriz sufrió una complicación médica debido a una meningitis y una infección en la sangre.

Dicho cuadro ocasionó un cuadro séptico que afectó gravemente su organismo hasta provocar una falla multiorgánica.

Al parecer, la actriz tenía problemas de desnutrición, razón por la cual habría sido hospitalizada a comienzos del mes.

La muerte de la joven talento se produjo en el hospital de Los Angeles en el que estaba recluida.

¿Quién era Daveigh Chase?

Daveigh había nacido el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada. Fue la voz de Lilo Pelekai en la película animada de Disney ‘Lilo & Stitch’.

Ese mismo año interpretó a Samara Morgan en “El Aro”, con el cual ganó el premio a Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003.

También estuvo en “Donnie Darko”, en la serie de HBO “Big Love”, en “ER” y “Sabrina, la bruja adolescente”. No tenía hijos.

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