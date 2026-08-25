Murió Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, a los 80 años

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como ‘Jolene’ e ‘I Will Always Love You’, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela de una generación (...) Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, dijo.

Dolly Parton murió a los 80 años, después de varias compliaciones de salud. EFE/EPA/WILL OLIVER Fotografía por: WILL OLIVER

¿Qué le pasó a Dolly Parton?

Hace unos días, la artista le confirmó a People que estaba atravesando un momento complicado de salud: “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”.

En mayo de este año canceló un show en Las Vegas por su condición: “Dios mío, me sacan más piedras al año que de la cantera de Rockwood, Tennessee. Pero hablando en serio, mi sistema inmunitario y mi sistema digestivo se descontrolaron por completo durante los últimos dos o tres años, y están trabajando muy duro para recuperarlos y fortalecerlos. Con suerte, pronto volveré a estar en plena forma”.

Los problemas de salud también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Quién era Dolly Parton?

La artista, quien nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee, construyó una impresionante carrera que abarca más de seis décadas. Creció en una familia numerosa de 12 hermanos y su amor por la música comenzó desde muy joven. Más tarde, se mudó a Nashville para dar un gran impulso a su carrera profesional.

Además de su carrera musical, Parton también se aventuró con gran éxito en el mundo del cine, protagonizando películas icónicas como 9 to 5 y Steel Magnolias. También se convirtió en una empresaria destacada, siendo una de las fuerzas detrás de Dollywood, el famoso parque temático en Tennessee. A lo largo de su trayectoria, vendió más de 100 millones de discos y fue galardonada con numerosos premios. En 1999, fue incluida en el Country Music Hall of Fame y en 2022 en el Rock & Roll Hall of Fame, además de haber recibido múltiples premios Grammy.

El legado de Dolly Parton no solo se limita a su música, sino que también está conectado con su labor social. Una de sus iniciativas más destacadas fue la Imagination Library, un programa que fomenta la lectura entre los más pequeños y que ha entregado millones de libros a niños en varios países. Además, en 2020, hizo una generosa donación de un millón de dólares para respaldar la investigación de la vacuna contra el COVID-19.