Murió el actor Bayardo Ardila a los 55 años. Padecía grave enfermedad

El mundo del espectáculo colombiano se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del reconocido actor Bayardo Ardila, quien falleció este 1 de enero a los 55 años. Así lo comunicó su colega Julio César Herrera, quien lo recordó como una gran persona y un excelente profesional.

“Y arrancamos el año despidiendo a otro compañero. Siempre amable y siempre noble, Bayardo”, escribió el bogotano, lo que desató una gran cantidad de reacciones.

La muerte de Bayardo Ardila fue confirmada por la organización Actores Sociedad Colombiana de Gestión que, a través de un sentido comunicado, lamentó la partida del actor, quien dejó un gran vacío en el gremio:

“Con mucha tristeza despedimos hoy a nuestro querido socio Bayardo Ardila. Nos regalaba su maravillosa compañía, llena de bromas y optimismo. Sabía burlarse de la vida y de sí mismo. Luchó por permanecer en este mundo, haciendo todo lo que estuvo a su alcance y lo que logró por algunos años, años que agradecemos porque la industria y sus cercanos pudimos disfrutar de su talento y de su buen humor. Viviste a corazón abierto, querido Bayardo, eres de los pocos de quien se puede decir que amaron la vida y la disfrutaron tanto como tú. Hoy el mundo del doblaje pierde a un grande y la televisión a un actor dulce y carismático, quien siempre dio lo mejor de sí y que nos deja su sonrisa tatuada en el alma. Que descanse en paz”.

Bayardo Ardila es recordado por actuar en producciones como ‘Decisiones’, ‘Santamaría del Olvido’, ‘La mujer del presidente’ y ‘Diomedes, el cacique de la Junta’ (2015); así como por ser actor de doblaje en ‘Samurai X’, ‘El precio de la historia’, ‘Quién da Más’ y ‘Locos por los Autos’. Fotografía por: Captura de pantalla

La enfermedad que padecía Bayardo Ardila

Aunque la causa de muerte del actor no ha sido confirmada todavía, se sabe que en 2009 fue diagnosticado con lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos y órganos del cuerpo, causando inflamación y daño. Incluso, en 2018 fue desahuciado por el equipo médico responsable de su tratamiento.

“Vieron que era un lupus eritematoso en cuarto grado y que había que tratarlo con corticoides. No volví al médico, me dio una recaída y esta vez vi el túnel de la muerte (...) Aprendí que si tengo una enfermedad crónica no debo descuidarme, seguir mi tratamiento, ser constante con mis citas y con mi alimentación”, comentó Bayardo Ardila en entrevista con Noticias RCN.

Cuatro años después, en una charla con La Red, Ardila dejó saber que esta enfermedad, responsable de afectar sus riñones, le había vuelto a afectar.