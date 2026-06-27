Murió Waldo Urrego, actor de ‘El paseo’, ‘Amar y vivir’ y decenas de novelas. ¿Qué le pasó?

Waldo Urrego el actor bogotano con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión y quien se hiciera famoso en la década de los 80 en la serie ‘Amar y vivir’ con el rol de Cuellar, el villano principal, murió este sábado 27 de junio en la mañana, según algunas fuentes cercanas al entorno del actor confirmaron a Vea, de El Espectador.

Una de las fuentes mencionó que esta semana el actor habría sufrido un infarto al corazón, que habría debilitado su salud y este sábado en la madrugada se produjo el fatal desenlace. Así mismo, indicó que la familia del reconocido artista ha preferido mantener esta noticia en la intimidad.

¿Quién era Waldo Urrego?

Waldo Urrego, nació el 22 de julio de 1945 en Bogotá, pero vivió su infancia y parte de su juventud en Quibdó. En esa ciudad comenzó su amor por la interpretación. También vivió en Manizales, Chaparral, Tolima y Puerto Berrío, Antioquia.

Aunque a los 8 años participó en ‘Una mirada imborrable’, una de las primeras novelas que se realizó en Colombia, solo hasta los 17 años comenzaría en firme su carrera actoral. Participó en el teleteatro de Bernardo Romero y fue parte de la generación de actores del famoso TPB, donde se formaron otros colegas suyos como Luis Alberto García, Víctor Hugo Morant, Gerardo Calero, entre otros.

Otras de las producciones en las que participó fueron en La maraña y Rojo y negro, en 1977; un año más tarde, en Manuelita Sáenz y en Lejos del nido. En 1979 estuvo en La cosecha. La agonía del difunto fue en 1981; Querido Andrés. Posteriormente estuvo en Maten al león; Los cuervos, La intrusa; La canción del verdugo, Las muertes ajenas y Los colores de la fama.

Waldo Urrego, Julio Hernán Correal y Óscar Alzate en los ensayos de "La culebra". Fotografía por: Cortesía

La vorágine, La casa de las dos palmas, Los Victorinos, Solo una mujer, La mujer del presidente, Dios se lo pague, La guerra de las rosas, No renuncies Salomé, Criminal, el camino del mal; Hasta que la plata nos separe , Criminales legales, Tiempo final y El cartel, Gabriela, giros del destino, El cartel 2, Alias el mexicano; Bazurto, Esmeraldas, Garzón y El paseo 5 son parte de la lista de producciones en la que estuvo el legendario actor de 80 años.

Urrego trabajó en varias obras del TPB y posteriormente del Teatro Nacional, al lado de Fanny Mikey. En el Teatro Santafé, bajo la dirección de Jaime Arturo Gómez, estuvo en la obra ‘Yerma’, junto a Patricia Maldonado y Natalia Giraldo.

El actor con una trayectoria de más de 60 años se mantuvo activo. En teatro hizo parte en el 2025 en las obras ‘El rabo entre las piernas’ con la que estuvo en temporada en noviembre pasado en el teatro Santander, de Bucaramanga, También participó en la obra escrita y dirigida por Julio Correal, ’La culebra’.

Desde Vea de El Espectador nos solidarizamos con la familia del actor por esta perdida.

Aquí más noticias que son tendencia