Murió famoso comediante y actor. Quedó atrapado en medio de un tiroteo

El comediante estadounidense Reginald 'Reggie' Carroll, reconocido por su trayectoria en el stand-up y su presencia en televisión, murió a los 52 años tras ser víctima de un tiroteo en Southaven, Mississippi.

El hecho ocurrió el pasado 20 de agosto en la zona de Burton Lane. Según informó el Departamento de Policía de Southaven, agentes acudieron a un reporte de disparos y encontraron a Carroll con heridas graves. El comediante fue trasladado de urgencia a un hospital en Memphis, Tennessee, pero falleció poco después a causa de las lesiones.

Las autoridades confirmaron que un hombre fue detenido en relación con el caso. El sospechoso, identificado como Tranell Marquise Williams, de 38 años, enfrenta un cargo de asesinato y permanece bajo custodia. La investigación continúa en desarrollo y, aunque no se ha establecido un motivo, la policía describió el hecho como un “incidente aislado”.

Update 08/23/25 Due to this being an active investigation, there is limited information to be released. We can confirm... Publicado por Southaven Police Department en Miércoles, 20 de agosto de 2025

Reacciones a la muerte de Reginald Carroll

Nacido en Baltimore, Carroll desarrolló una carrera de más de tres décadas en la comedia. Se presentó en escenarios de todo Estados Unidos y fue parte de giras con artistas reconocidos como Katt Williams. En televisión, participó en programas como Showtime at the Apollo, The Parkers y la película para televisión Rent & Go. Su proyecto más reciente fue el especial de stand-up Knockout Kings of Comedy, lanzado en 2023.

La noticia de su muerte provocó múltiples muestras de duelo en el gremio artístico. La actriz y comediante Mo’Nique, ganadora del Óscar en 2010, lo recordó en sus redes como un “hermano en la comedia”. También destacó los momentos compartidos en giras y subrayó la importancia de tratar a las personas con amabilidad porque “nunca se sabe si se tendrá otra oportunidad de verlas”.

En Baltimore, el club Mobtown Comedy, donde Carroll era considerado un referente, lamentó su fallecimiento con un mensaje en el que resaltó su apoyo a la escena local desde sus inicios y el vacío que deja en la comunidad de comediantes.

Por su parte, familiares del artista expresaron gratitud por las muestras de apoyo recibidas y pidieron respeto en medio del proceso de esclarecimiento de los hechos.

Carroll deja un legado marcado por su estilo directo y carismático, que lo convirtió en una figura cercana al público y en un colega admirado por distintas generaciones de comediantes en Estados Unidos. Su nombre queda inscrito en la memoria de la comedia estadounidense como uno de los talentos más representativos de Baltimore que logró proyectarse en escenarios nacionales.