⁠Murió ex Miss Universo Jamaica a los 35 años. ¿Quién era LaToya Malcolm?

El mundo del espectáculo está de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de LaToya Malcolm, exconcursante de Miss Universo Jamaica y Miss Jamaica Bikini International 2024. Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, la organización lamentó la pronta partida de la modelo: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024, nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Latoya, nunca te olvidaremos".

Por ahora, se desconocen las causas de su deceso. Sus familiares y amigos cercanos no han emitido un comunicado oficial revelando lo sucedido con la exreina. Sin embargo, su repentino fallecimiento ha generado múltiples comentarios en redes sociales. Amigos y seguidores han dejado mensajes de condolencias. “Tan joven y talentosa. Que Dios consuele a su familia y amigos”, “era una persona maravillosa”, “eso es tan trágico y desgarrador. Sinceras condolencias a sus padres y familia”, “que encuentre la paz en el más allá y que su recuerdo sea siempre una bendición”, “mi más sentido pésame a su familia y amigos. Descansa en paz”, “ella era tan radiante, siempre alegre. Todavía me cuesta comprender cómo esto pudo ser posible. Mis condolencias a su familia y amigos”.

¿Quién era LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica 2024?

Además de modelo, LaToya Malcolm también se desempeñó como actriz, presentadora, e instructora de baile. En algunas oportunidades realizó apariciones en televisión, entre ellas en el programa Smile Jamaica, donde mostró sus habilidades como bailarina.

Asimismo, participó en múltiples iniciativas sociales, algo que suele caracterizar a las reinas de belleza. Colaboró con el Transition Project, un programa enfocado en brindar capacitación, recursos y oportunidades a adolescentes jamaicanos, reflejando un interés por el trabajo comunitario además de su carrera artística.

Su última publicación en redes sociales data del 6 de julio, tras su participación en el programa Smile Jamaica. Allí agradeció a todo el equipo del matutino por la invitación y se mostró feliz. “Levántate y sonríe. Movimientos y sonrisas desde temprano”, escribió.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, lamentó la muerte de LaToya Malcolm

A través de sus redes sociales, la actual Miss Universe Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió un aparatoso accidente en el escenario montado en Tailandia para la 74ª edición de Miss Universo, el 19 de noviembre del 2025, se pronunció.

“Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz”.