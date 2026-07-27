Murió famosa influencer tras fuerte lucha contra el Alzheimer precoz. Tenía 49 años

Las redes sociales están de luto. Este fin de semana fue confirmada la muerte de Rebecca Luna, una influencer canadiense que conmovió a miles de personas al compartir de forma abierta su batalla contra el Alzheimer. Después de más de un año luchando contra esa enfermedad, la mujer de 49 años optó por el programa de Asistencia Médica para Morir (MAID), un procedimiento legal en Canadá destinado a quienes cumplen con rigurosos criterios médicos

La lucha de Rebecca Luna contra el Alzheimer

La noticia de su deceso fue confirmada a través de una publicación en su cuenta de TikTok. “Rebecca falleció el 25 de julio aproximadamente a la 1:15 p.m., rodeada de sus seres queridos”.

Tres días antes de su fallecimiento, la influencer le contó a sus seguidores que había adelantado la fecha del procedimiento, que en un primer momento, estaba programada para los primeros días de agosto. “Durante el último año y medio las fechas no estuvieron bajo mi control legal ni médico. Pero en las últimas dos semanas la decisión ha sido mía”, dijo.

Rebecca fue diagnosticada con Alzheimer en abril del 2025. Desde entonces, comenzó a documentar su lucha contra esa enfermedad a través de sus redes sociales. En una entrevista con Yahoo en Español Vida y Estilo, Luna brindó detalles de cómo empezó todo el proceso: “Hace dos años, estaba atravesando un período bastante estresante de mi vida. Vivía acelerada e instalada en la multitarea. Estaba recuperándome y era una madre soltera que trabajaba a tiempo completo. También tengo TDAH, así que no hace falta decir que estaba estresada, por lo que atribuí los lapsus de memoria que sufría en aquel momento a la perimenopausia”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El punto de quiebre fue cuando comenzó a tener sus primeros episodios de pérdida de memoria con sus rutinas diarias: “Llevo varios años realizando el mismo trabajo, pero una mañana, cuando abrí la computadora, la miré y no sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar. Normalmente, cuando empiezas la jornada te dices: “oh, tengo que hacer esto y aquello”. Pero no tenía ni idea. Simplemente... no sentía nada”.

A eso, se sumó otra serie de situaciones médicas que tenía: “He lidiado con problemas de salud mental y en aquel momento estaba viendo a una psiquiatra. Me hizo algunas pruebas cognitivas y no las pasé. Hace unos nueve meses, vi al neurólogo por primera vez. Me hizo un test cognitivo de dos horas. No lo pasé. Luego miró mis resonancias magnéticas, las anotaciones de la psiquiatra y simplemente entró con folletos de Alzheimer precoz en la mano. En aquel momento no era un diagnóstico, sino una sospecha. Después de otras pruebas adicionales, incluyendo su puntuación en la escala de atrofia del lóbulo temporal medial (MTA), una herramienta diagnóstica para la demencia, llegó el diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano”, contó.

Aunque al principio intentó llevar la enfermedad de una forma tranquila, con el paso del tiempo fue siendo más complicado, hasta el punto de tomar la decisión de terminar su vida a través de ese procedimiento médico: “Es muy raro. Siempre hago bromas sobre esto porque, en general, soy así. Me gusta desdramatizar y añadir un toque de humor a las cosas. Considero que es importante burlarme de mí misma y mantener la moral alta, no solo por las personas que me rodean, sino también para mí porque es algo muy serio. Podría asumirlo y aislarme o sumirme en una depresión, pero no quiero hacer eso”.

Rebecca Luna se despidió en redes sociales

En su cuenta de TikTok, la influencer publicó un video para despedirse de sus seguidores. Allí reflexionó sobre el sufrimiento que enfrentó durante este tiempo. Además, dejó un mensaje sobre el amor propio: “He sufrido lo suficiente en este mundo. Espero que, si dejo este planeta, lo único que enseñe sea que necesitas aprender a amarte. Si yo pude hacerlo, tú también puedes”.