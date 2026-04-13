Murió Flor Vargas, actriz recordada por ‘Los Victorinos’, ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘N.N.’

Este sábado 13 de junio de 2026 se confirmó la muerte de la actriz colombiana Flor Vargas, una de las figuras pioneras de la televisión nacional, reconocida por su amplia trayectoria en teatro, radio, cine y televisión. La noticia generó reacciones en el gremio artístico y en distintos espacios de la cultura en Colombia.

Vargas es recordada por su participación en producciones emblemáticas de la televisión colombiana como ‘Los Victorinos’, ‘N.N.’, ‘La Saga, negocio de familia’, ‘El capo’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Pero sigo siendo el rey’ y ‘Aquí no hay quien viva’, entre muchas otras.

Lo que se sabe sobre la muerte de Flor Vargas

La confirmación del fallecimiento de la actriz fue realizada por la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión a través de una publicación en sus redes sociales, en la que se despidieron de la intérprete destacando su legado en la industria audiovisual del país.

En el mensaje, la organización resaltó su papel como pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana, además de su calidad humana y su influencia en varias generaciones de actores:

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz”.

Según los reportes conocidos, la actriz venía atravesando en los últimos meses una condición de salud afectada por su edad y por caídas recurrentes que habían limitado su movilidad. Estas complicaciones la llevaron a depender de apoyo para sus actividades cotidianas y a recibir asistencia parcial en su vivienda.

En el plano personal, también se conoció que enfrentaba una situación económica compleja, subsistiendo con una pensión equivalente a un salario mínimo, con la que debía cubrir gastos básicos, terapias médicas y el pago de una persona que la cuidaba. Esta realidad fue expuesta públicamente en meses anteriores, cuando la propia Flor Vargas habló de sus dificultades de salud y de acceso a tratamientos constantes.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa exacta de su muerte. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que su estado general de salud venía deteriorándose progresivamente.

Un repaso por la carrera de Flor Vargas

Flor Vargas inició su trayectoria artística en la radio y el teatro, convirtiéndose en una de las voces pioneras de la locución en Colombia antes de dar el salto a la televisión en la década de 1970. Desde entonces, desarrolló una carrera de más de cinco décadas en la pantalla nacional, participando en múltiples producciones que marcaron distintas etapas de la industria.

Además de su trabajo como actriz, también se desempeñó como docente y escritora, aportando a la formación de nuevas generaciones en el ámbito artístico.

Su vida personal estuvo marcada por momentos difíciles, entre ellos la muerte de su esposo a temprana edad y el fallecimiento de sus dos hijos, Cecilia y Manuel Cabral, quien tuvo una extensa carrera como actor de teatro, televisión y cine y es recordado por sus actuaciones en ‘María Bonita’, ´Fuego verde’ y ‘Pero sigo siendo el rey’. Estas pérdidas impactaron profundamente su vida familiar.

En sus últimos meses, Flor Vargas habló abiertamente sobre su situación de salud, que incluía problemas de movilidad, audición y necesidades constantes de terapia física.

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