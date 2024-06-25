Murió Glen Hansard, cantante y ganador del Oscar: así fue el accidente que acabó con su vida

La música y el cine internacional están de luto tras confirmarse la muerte de Glen Hansard, reconocido cantautor, actor y ganador del premio Oscar por la canción ‘Falling Slowly’. El artista irlandés falleció este miércoles 29 de julio a los 56 años, una noticia que ha generado numerosas reacciones entre colegas, seguidores y figuras de la industria cultural.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Hansard construyó un legado que trascendió las fronteras de Irlanda gracias a su talento como compositor e intérprete. Su trabajo en la película Once lo convirtió en una figura de alcance mundial, mientras que su carrera con The Frames, The Swell Season y como solista consolidó su prestigio como uno de los referentes del folk-rock contemporáneo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Glen Hansard?

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades irlandesas y su equipo de representación, el músico murió tras sufrir un accidente de motocicleta ocurrido durante la madrugada en la localidad de Lucan, a las afueras de Dublín.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar del siniestro y lo trasladaron para recibir atención médica, pero las graves lesiones que presentaba provocaron su fallecimiento.

La Garda, cuerpo policial de Irlanda, abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Los primeros reportes indican que se trató de un siniestro en el que únicamente estuvo involucrada la motocicleta que conducía Glen Hansard, aunque las pesquisas continúan para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por ATC Management, la agencia que representaba al músico. En el mensaje, la familia expresó su profundo dolor por la pérdida y solicitó privacidad para afrontar este difícil momento. Horas después comenzaron a multiplicarse los homenajes de artistas, instituciones y seguidores que destacaron tanto su talento como su calidad humana.

Un repaso por la carrera de Glen Hansard

Nació en Dublín (1970) e inició su camino artístico como músico callejero antes de fundar en 1990 la banda The Frames, considerada una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo irlandés. Paralelamente desarrolló una carrera como actor con una recordada participación en la película The Commitments (1991), dirigida por Alan Parker.

Su reconocimiento internacional llegó en 2007 con ‘Once’, cinta que protagonizó junto a la cantante checa Markéta Irglová. Ambos compusieron e interpretaron ‘Falling Slowly’, tema que obtuvo el Óscar a Mejor Canción Original en 2008 y que posteriormente inspiró un exitoso musical de Broadway galardonado con ocho premios Tony.

Además de su trabajo con The Frames y The Swell Season, Glen Hansard publicó cinco álbumes como solista. Entre ellos destacó ‘Didn’t He Ramble’, nominado al Grammy en 2016, y más recientemente el disco en vivo ‘Don’t Settle’, lanzado en 2026 y convertido ahora en su última producción discográfica.

Fuera de los escenarios también fue reconocido por su compromiso con causas sociales. Durante años encabezó el tradicional concierto benéfico de Nochebuena en Grafton Street para recaudar fondos destinados a personas sin hogar, iniciativa en la que compartió escenario con artistas como Bono.

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