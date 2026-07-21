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Murió Héctor Ochoa, autor de ‘El camino de la vida’, elegida Canción Colombiana del Siglo XX

El reconocido compositor antioqueño falleció a los 91 años, dejando un legado que marcó la música andina colombiana y trascendió generaciones.

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Por Redacción Vea
21 de julio de 2026
Héctor Ochoa Cárdenas, compositor colombiano.
Fotografía por: Archivo Particular

La música colombiana está de luto tras la muerte del compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas, ocurrida este martes 21 de julio a los 91 años. El autor de ‘El camino de la vida’, considerada una de las canciones más emblemáticas del repertorio nacional, dejó un legado de más de seis décadas dedicado a exaltar la familia, el amor y las tradiciones del país.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Héctor Ochoa?

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales. En su mensaje, lamentó el fallecimiento del compositor y destacó que su obra trascendió generaciones, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seguidores.

“En la celebración del Día de la Independencia, Paola Jara nos emocionó interpretando ‘Muy antioqueño’, una de las obras más bellas del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Este gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los antioqueños. Un abrazo sincero a los suyos. Dios recibe su música en el cielo”, escribió el mandatario local de los antioqueños.

Por ahora, se desconocen las causas del fallecimiento del maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Mientras sus familiares preparan la despedida del compositor, artistas y seguidores recuerdan el legado de un hombre que convirtió en canciones los sentimientos, las costumbres y la identidad de Colombia.

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Redacción Vea

Por Redacción Vea

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De qué murió Héctor Ochoa

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