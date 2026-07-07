Murió experiodista de ‘Noticias Caracol’: “Se va un grande”

En las últimas horas fue confirmada la muerte de John Jairo Pinilla, conocido en el gremio como JJ Pinilla. El comunicador, de 63 años, trabajó durante 16 años en Noticias Caracol, medio de comunicación que hizo pública su partida a través de una emotiva nota de despedida.

“Hoy falleció uno de los periodistas más queridos de Noticias Caracol y una de las voces más reconocidas del periodismo económico en Colombia. Jhon Jairo Pinilla, conocido cariñosamente en el gremio como ‘JJ Pinilla’, murió a los 63 años en Bogotá”, se lee en el post que fue publicado en redes sociales.

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¿Quién era JJ Pinilla, experiodista de ‘Noticias Caracol’?

Pinilla ejerció el periodismo durante 36 años, 16 de ellos en Noticias Caracol, “donde dejó un legado marcado por su rigor, profesionalismo y compañerismo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de periodistas”.

Aunque se desconocen las causas de su muerte, se sabe que ocurrió en Bogotá. El 11 de octubre del 2024 hizo su último reportaje para el noticiero, pues entró en su etapa de jubilación. Desde muy joven se inclinó por las leyes y también trabajó en RCN Radio, en el Noticiero Nacional y en 24 horas. Además, escribió para el periódico El Tiempo.

En cuanto a su vida personal, estaba casado y era padre de tres hijos. Sin embargo, en los 16 años que estuvo ejerciendo su profesión en Noticias Caracol, según su compañeros, también fue como un padre para los periodistas más nuevos. “Era la claridad y rigurosidad en los informes que emitimos. Nos va a hacer muchísima falta”, dijo Juan Camilo Cortés en el 2024 cuando lo despidieron del canal.

Catalina Vargas, quien también se desempeña como periodista, agregó en ese momento: “Él es como la biblia jurídica. Marca esa línea editorial para esos reporteros y periodistas que apenas iniciábamos en ese campo del periodismo judicial”.

A través de redes sociales, sus colegas, amigos y seguidores lo han despedido con conmovedoras palabras: “JJ Pinilla en mi corazón que en paz descanse, gran ser humano, familiar, gran profesional”, “se va un grande, un maestro, un caballero. Que gran compañero”, “no puedo creerlo, jj pinilla fue un gran profesional, lo conocí y compartimos momentos en el canal y fuera de el, mucha fortaleza a su familia y que Dios les de fortaleza para poder sobre llevar esta lamentablemente perdida”, “Dios lo tenga en su santa gloria”, “Dios acompañe en estos momentos tan difíciles a su familia”, “Gracias Jota, por su trabajo, por sus enseñanzas. Dios lo tenga en su Santa gloria”.