¿Murió Jorge Cao? El actor de ‘Pasión de Gavilanes’ desmiente a Vea su muerte ¿Qué pasó?

“Falleció el gran actor Jorge Cao, a los 82 años, tras más de seis décadas dedicadas al teatro, el cine y la televisión”, se leyó en algunas publicaciones digitales la tarde de este viernes 3 de julio. La noticia se extendió y varios medios de comunicación dieron por muerto al actor que llegó a Colombia hace más de tres décadas a protagonizar ‘Pecado santo’ y quien aumentó su popularidad como el villano en ‘La mujer del presidente’ y posteriormente, como el abuelo Martin en la exitosa ‘Pasión de Gavilanes’.

Vea, de El Espectador, se comunicó con el actor quien contestó su celular y entre divertido y algo preocupado dijo que estaba bien, “disfrutando de mi muerte”, mencionó divertido con la situación.

Dieron por muerto a Jorge Cao por malentendido

El actor que ha pasado por dos cirugías de cadera explicó que todo se debió a una mala lectura que algunos hicieron sobre una entrevistas que el concedió a la periodista Cristina Estupiñán, donde se refirió a la muerte de su hija, de ninguna manera, a la propia.

“Ha sido impresionante. Yo termino como la una y media de la tarde y estaba muy cansado y me quedé dormido. Y entonces como las tres y media, me despierto y veo que hay un montón de amigos que han dejado mensajes y otros me estaban tocando a la puerta y cuando abro, estaba toda la Compañía Nacional de Teatro llorando. Yo en calzoncillos en la puerta y no sabía qué era lo que estaba pasando”, explicó el actor sobre la noticia que se regó entre sus amigos más cercanos que acudieron a su casa para cerciorarse de que fuera mentira.

Al hablar con Vea, Cao explicó que su casa quedó repleta de allegados que se alegraron de seguirlo con vida.

“La gente no lee, no entiende las puntuaciones, yo leí y entendí“ mencionó le actor sobre la información que generó el malentendido de su muerte.

El actor mencionó que publicó un video en tono de humor para aclarar la situación, pero le preocupa que una noticia falsa se siga esparciendo. Allí mencionó que está “vivito y coleando ” y “hay Jorge Cao para rato”. También jocosamente agradeció las palabras de pésame que recibió su familia.

“Lo hice para que me vieran, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Todos mis amigos: Vicky (Hernández), Consuelo Luzardo, Gloria Gómez, Natacha Klauss, todos mis amigos, actores preguntando y gente, esto, mandando mensajes a otra gente, pero sin cerciorarse (...) Estamos locos, vivimos en un mundo muy loco, de verdad".

La otra muerte de Jorge Cao

El actor recordó en la charla que es la segunda vez que se publica una noticia que lo da por muerto. “Ocurrió algo similar cuando expliqué que no iría en la última temporada de Pasión de gavilanes y por alguna razón también me dieron por muerto”.

El histrión de 82 años reiteró que su salud “está muy bien, gracias a Dios” y anticipó que prepara un homenaje a los grandes poetas del 27 para septiembre en el teatro Julio Mario Santo Domingo y pronto estará filmando su tercera película del año en Barranquilla.

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