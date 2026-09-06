Murió Juan Guillermo Ríos, periodista y presentador de ‘El Noticiero de las 7’. Esto se sabe

Este domingo 6 de septiembre se confirmó la muerte de una de las leyendas del periodismo colombiano. El antioqueño Juan Guillermo Ríos ocupó diversas posiciones como comunicador. Además de periodista, presentador y director de noticias, fue asesor del gobierno y docente universitario.

Ríos se convirtió en una figura muy popular en la pantalla colombiana debido a su particular estilo de presentar noticias. La frase “les deseo paz, amor y buen genio”, al culminar las emisiones de los informativos le imprimió un sello propio a su trabajo.

En su época de presentador de ‘El Noticiero de las 7′ batió récords de rating al lograr un 70′% de audiencia.

Tenía 79 años, había estudiado Periodismo en la Universidad de Antioquia y se había especializado en Bélgica. Sus inicios en la profesión se dieron en radio, donde Alfonso Lizarazo le dio su primera oportunidad.

Los días difíciles de Juan Guillermo Ríos

Después de haber conocido la popularidad, atravesó momentos difíciles al enfrentar estrechez económica y luchar contra un cáncer que atacó su estómago y pasó a parte de sus pulmones. También sufrió de peritonitis.

Murió Juan Guillermo Ríos, periodista y presentador de ‘El Noticiero de las 7’ Fotografía por: Captura de pantalla

“Los médicos le dijeron le dijeron a mis hijos su papá no vuelve a caminar”, recordó en ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, donde también reveló que su situación fue tan compleja que lo iban a desentubar y su madre votó a favor de que no lo hicieran. En ese mismo espacio recordó su origen humilde en el barrio Manrique de Medellín.

Juan Guillermo Ríos tuvo tres hijos y en sus últimos años escribió sus memorias, a las que llamó ‘Paz, amor y buen genio’. En marzo pasado trascendió que enfrentaba una pérdida auditiva severa.

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