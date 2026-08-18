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Murió Juan Tamariz, reconocido mago que participó en el ‘Festival Internacional del Humor’

El ilusionista español falleció a los 83 años en Madrid, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística.

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Por Redacción Vea
18 de agosto de 2026
MADRID, 18/08/2026.- Fotografía de archivo, tomada el 26/12/2013 en León, del veterano mago español Juan Tamariz (Madrid, 1941), que ha fallecido a los 83 años de edad, según ha anunciado en redes sociales su hija. EFE/Archivo/J.Casares
Fotografía por: J. CASARES

Juan Tamariz, uno de los grandes referentes de la magia y la cartomagia en España, murió este martes 18 de agosto a los 83 años. El reconocido ilusionista falleció en Madrid y su familia confirmó la noticia, que enluta al mundo de la magia y pone fin a la trayectoria de uno de los artistas más reconocidos de su generación.

El famosos prestidigitador, cuyo nombre completo era Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, dedicó buena parte de su vida a la magia y se convirtió en una figura internacional gracias a sus espectáculos, sus apariciones en televisión y sus aportes a la cartomagia.

En Colombia Juan Tamariz también es recordado por sus participaciones en distintas ediciones del Festival Internacional del Humor, de Caracol Televisión, espacio en el que llevó sus particulares números de magia al público colombiano.

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Redacción Vea

Por Redacción Vea

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