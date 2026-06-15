Murió la actriz Anne Schedeen, la madre de la familia Tanner en ‘ALF’; tenía 77 años

En la noche del 14 de junio se confirmó la muerte de Anne Schedeen, la actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Kate Tanner, la madre de familia en la exitosa serie ‘ALF’.

La noticia fue anunciada por sus familiares a través de redes sociales y posteriormente confirmada por su representante. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Anne Schedeen tenía 77 años y durante décadas fue recordada por su participación en la popular comedia emitida entre 1986 y 1990, una de las producciones televisivas más exitosas de finales de los años ochenta.

Lo que se sabe sobre la muerte de Anne Schedeen

La familia de la actriz confirmó la noticia mediante una emotiva publicación en Facebook, en la que destacó tanto su trayectoria artística como los rasgos que definieron su personalidad fuera de los escenarios.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señala el mensaje compartido por sus seres queridos.

“Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, continúa la publicación, que también recuerda una de las frases que, según la familia, Anne Schedeen repetía con frecuencia: “Siempre estoy contigo”.

El comunicado agrega que el legado de la actriz permanecerá a través de “los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban”, antes de invitar a sus allegados a “brindar con una margarita en su honor”.

La noticia también fue confirmada por Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency.

“Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, afirmó en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. Por ahora, ni la familia ni su representante han informado la causa de la muerte o la fecha exacta en que ocurrió.

Un repaso por la carrera de Anne Schedeen

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Oregón, Estados Unidos, desarrolló una extensa carrera en televisión desde la década de 1970. Antes de alcanzar la fama participó en producciones como ‘Three’s Company’, ‘Emergency!’, ‘Cheers’, ‘Magnum P.I.’, ‘Simon & Simon’ y ‘Paper Dolls’.

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue el de Kate Tanner en ‘ALF’, la madre de la familia que acogía al carismático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Schedeen apareció en más de un centenar de episodios de la serie y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de finales de los años ochenta.

Tras el final de la producción, Anne Schedeen continuó trabajando de manera ocasional en cine y televisión, aunque se mantuvo alejada de los grandes focos mediáticos. En años recientes no había protagonizado noticias relacionadas con problemas de salud, por lo que el anuncio de su fallecimiento tomó por sorpresa a muchos seguidores de la recordada serie.

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