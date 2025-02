Murió la actriz y Miss Mundo Angy Morad: “con el corazón roto”

El mundo del espectáculo y la moda está de luto tras el fallecimiento de Angy Morad, reconocida actriz siria y Miss Asia World 2017. Morad, de 33 años, murió el 14 de febrero de 2025 debido a complicaciones durante el parto de su segundo hijo. La noticia fue confirmada por su madre, Annie Orfali, a través de sus redes sociales.

La madre de Morad, Annie Orfali, expresó su profundo dolor en una emotiva publicación en Facebook: “Oh Ángel cuando estás dando a luz eres un ángel, ahora estás en el cielo fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Allah tenga misericordia de ti, que Allah te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti”, escribió.

Por su parte, el esposo de la actriz también compartió su tristeza, mencionando que su compañera de vida lo dejó con el corazón roto tras su partida. “Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su Paraíso”.

¿De qué murió Angy Morad, actriz y Miss Mundo 2017?

Según informes, Morad contrajo una infección viral que complicó su estado de salud durante el embarazo. A pesar de ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos, no logró recuperarse y falleció a causa de una neumonía.

¿Quién era Angy Morad?

Nacida en Damasco en 1992, Angy Morad mostró desde temprana edad un talento innato para las artes escénicas. Tras graduarse del Instituto Superior de Artes Dramáticas en 2008, participó en diversas producciones televisivas, destacando en series como Al Gharib y Baqaa Daw 13. Su coronación como Miss Asia World en 2017 la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una figura prominente en la moda y el entretenimiento.

La partida de Angy Morad ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores, quienes la recordarán por su talento, carisma y contribuciones al arte y la cultura.