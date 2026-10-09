Murió la hija adoptiva de Paquita la del Barrio: revelan la posible causa de su muerte

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, falleció en el estado de Veracruz, México. La noticia se conoció el pasado 7 de octubre, cuando el Ayuntamiento de Alto Lucero, localidad de origen de la intérprete, publicó un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares y allegados.

El fallecimiento ocurre poco más de un año después de la muerte de Paquita, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas y quien murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años. Martha Elena mantuvo una vida alejada de los escenarios y de la exposición mediática que acompañó la carrera de su madre.

¿De qué murió la hija de Paquita la del Barrio?

La causa del fallecimiento de Martha Elena no fue precisada en el comunicado oficial que dio a conocer la noticia. Sin embargo, Paquito Torres, antiguo representante de Paquita la del Barrio, entregó algunas pistas sobre lo ocurrido durante una entrevista con el programa mexicano ‘Ventaneando’.

Según explicó Torres, la información que recibió apuntaba a un posible paro cardiorrespiratorio. El exrepresentante también aseguró que desconocía que Martha Elena tuviera antecedentes de problemas cardíacos y describió la noticia como "inesperada".

En sus declaraciones, Paquito Torres mencionó que semanas antes ella había viajado a Perú en compañía de una de las nietas de Paquita la del Barrio. De acuerdo con su relato, durante ese viaje ambas estuvieron bien, por lo que reitera el desconocimiento de alguna complicación de salud que anticipara el desenlace.

Así adoptó Paquita la del Barrio a su sobrina

Martha Elena era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita, por lo que también era sobrina de la cantante. Su historia familiar se remonta a 1979, cuando la intérprete visitó Alto Lucero y encontró a la bebé, que tenía alrededor de cinco meses y presentaba problemas de salud.

La propia Paquita relató en 2017, durante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, que pidió a su hermano y a su cuñada permiso para llevarse a la niña. Una vez en Ciudad de México, buscó atención médica para ella y, con el consentimiento de sus padres biológicos, decidió criarla junto a su entonces esposo, Alfonso Martínez.

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La pareja registró a la pequeña como hija propia. Así, Martha Elena creció dentro de la familia de la artista, con quien mantuvo un vínculo cercano durante toda su vida.

La adopción también ocurrió después de una etapa especialmente dolorosa para la cantante. En diciembre de 1977, Paquita había perdido a los gemelos que tuvo con Alfonso Martínez, pocos días después de su nacimiento.

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La vida de Martha Elena lejos de los escenarios

A diferencia de su madre, Martha Elena no desarrolló una carrera pública en la industria musical. Residía en Veracruz y tuvo tres hijos, identificados por medios mexicanos como Aldo, Maricarmen y Martha Gabriela.

Tras la muerte de Paquita en febrero de 2025, su nombre apareció en informaciones relacionadas con la sucesión de los bienes de la cantante. También trascendieron diferencias familiares sobre el lugar que ocupaba dentro de la familia, aunque no existe información que permita vincular esas controversias con su fallecimiento.

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La cuenta oficial de Paquita la del Barrio difundió un mensaje de despedida tras conocerse la noticia, mientras que el Ayuntamiento de Alto Lucero expresó su solidaridad con los seres queridos de Martha Elena.

Con su muerte, la familia de la intérprete de canciones como ‘Rata de dos patas’ enfrenta una nueva pérdida. Por ahora, las circunstancias médicas del fallecimiento de Martha Elena Martínez Viveros continúan sin una confirmación oficial.

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