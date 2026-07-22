Murió la influencer Adriana García a los 30 años en México. Esto se sabe

Las redes sociales se vuelven a vestir de luto, esta vez tras la confirmación de la muerte de Adriana García, una reconocida influencer quien era imagen de una famosa marca deportiva. La noticia de su deceso se dio a conocer a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Adriana”.

¿De qué murió la influencer Adriana García?

Aunque la empresa con la que trabajaba la creadora de contenido ni sus familiares han emitido un comunicado oficial revelando las causas de su muerte, en redes sociales y medios de comunicación mexicanos ha salido una información extraoficial que ha generado gran impacto. De acuerdo con esos rumores, la influencer sinaloense se habría sometido a una presunta cirugía estética y, posteriormente, habría presentado complicaciones. Sin embargo, eso no ha sido confirmado de manera oficial. Por ahora, las autoridades pertinentes se encuentran realizando la investigación correspondiente.

Las redes sociales de García se han inundado de múltiples mensajes lamentando su pronta e inesperada partida: “mucha fuerza para la familia”, “vuela alto, Adriana”, “eras tan hermosa no necesitabas nada. Ahora dejas sin su mami a tu niña, pero la cuidarás del cielo serás su ángel el más hermoso”, “no hay palabras porque en verdad todavía no me la creo”, “ya eras demasiado bonita”, “no tenías que hacerte nada”.

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¿Quién era la influencer Adriana García?

Adriana García era una creadora de contenido e influencer de Culiacán, Sinaloa, México. Se hizo conocida por compartir publicaciones sobre estilo de vida, belleza, moda y momentos de su día a día. Con su autenticidad, logró construir una comunidad de 47 mil seguidores en Instagram, donde su contenido se centraba en tendencias y recomendaciones. Además, publicaba contenido sobre su faceta como mamá de su hija de seis años, a quien presumía con orgullo. También era colaboradora de una tienda que se especializa en artículos deportivos, tenis de edición limitada, ropa, relojes y otros productos exclusivos. Era una de las caras más reconocibles de la marca y frecuentemente participaba en la promoción de sus productos a través de videos y publicaciones atractivas.

La última publicación de Adriana García en sus redes sociales

La última publicación de Adriana García en Instagram fue un carrusel de imágenes de su viaje a Los Cabos. Acompañó las fotos con el mensaje: “Fotitos que no subí. Los Cabos 25”, donde compartió momentos de sus vacaciones, mostrando paisajes de playa y algunas fotos suyas posando. Después de que se conociera su fallecimiento, esa publicación se llenó de mensajes de despedida y condolencias de seguidores, amigos y colegas, quienes expresaron su sorpresa ante la noticia y recordaron la autenticidad y cercanía que siempre mostró en las redes sociales.