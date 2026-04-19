Murió la mamá de Ben Affleck: revelan detalles sobre el fallecimiento de Chris Anne Affleck

La familia de Ben Affleck atraviesa un momento de duelo tras conocerse la muerte de Chris Anne Affleck, madre del actor y de su hermano, Casey Affleck. La noticia salió a la luz este 24 de julio, luego de que sus familiares publicaran un obituario en el que confirmaron que falleció el pasado 2 de junio, a los 83 años.

En el mensaje, sus seres queridos la recordaron como una mujer comprometida con la educación, el activismo y su familia. También destacaron que se sentía profundamente orgullosa de sus hijos y nietos, y afirmaron que disfrutaba especialmente cuando ellos “cuestionaban, desafiaban o se enfrentaban con ingenio a la autoridad”, una frase con la que resumieron parte de su personalidad y legado.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Ben Affleck?

De acuerdo con la información revelada por el obituario familiar, Chris Anne Affleck murió pacíficamente mientras dormía, después de enfrentar una enfermedad que le había sido diagnosticada meses atrás. La familia explicó que en diciembre de 2025 recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas y que los médicos le dieron una expectativa de vida cercana a los seis meses.

Pese al difícil pronóstico, su mayor deseo era llegar a la graduación de secundaria de su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck. Ese objetivo se cumplió el 31 de mayo, cuando asistió a la ceremonia acompañada de su familia. Apenas dos días después, el 2 de junio, falleció mientras dormía, según relataron sus allegados.

Más allá de ser la madre de dos reconocidos actores de Hollywood, Chris Anne Affleck desarrolló una amplia trayectoria como docente. Graduada de Harvard, dedicó cerca de 35 años a la enseñanza en escuelas públicas y, paralelamente, participó en distintas causas sociales. Entre ellas estuvieron la campaña Freedom Summer por los derechos civiles en 1964, las protestas contra la guerra de Vietnam y, años más tarde, iniciativas comunitarias y medioambientales en Massachusetts.

Ben Affleck ha reconocido en distintas entrevistas que fue su madre quien impulsó sus primeros pasos en la actuación al ponerlo en contacto con una directora de casting amiga suya. También protagonizó uno de los momentos más recordados de la carrera del actor cuando lo acompañó a los Premios Óscar de 1998, donde Ben y Matt Damon ganaron la estatuilla por ‘Good Will Hunting’. Hasta el momento, ni Ben Affleck ni Casey Affleck han emitido un pronunciamiento público adicional sobre la muerte de su madre.

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