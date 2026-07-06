Murió Lauren Bennett, cantante de ‘Party Rock Anthem’, éxito de LMFAO. Tenía 37 años

En la tarde de este 6 de julio se confirmó la muerte de la cantante Lauren Bennett, reconocida mundialmente por haber participado en 'Party Rock Anthem‘, el éxito de LMFAO lanzado en 2011 y considerado una de las canciones más populares de aquella década. La artista falleció a los 37 años, una noticia que causó conmoción entre sus seguidores y la industria musical.

La noticia fue confirmada por las integrantes de G.R.L., el grupo femenino del que Bennett formó parte durante varios años. A través de un comunicado compartido en redes sociales, sus excompañeras lamentaron profundamente la pérdida de la artista y la recordaron como una persona cercana, talentosa y querida.

“Tenemos el corazón roto y no podemos empezar a expresar lo mucho que significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchas personas y la extrañaremos profundamente. Siempre será recordada con amor. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”, se lee en el texto firmado por Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Lauren Bennett?

Hasta el momento, la causa de la muerte de la artista británica no ha sido revelada. Ni su familia ni sus representantes han explicado las circunstancias del fallecimiento, por lo que esa información continúa sin confirmación oficial.

Sin embargo, el portal estadounidense TMZ, citando fuentes con conocimiento directo del caso, informó que Lauren Bennett murió hace cerca de tres semanas en el condado de Kent, Inglaterra. De acuerdo con el medio, la cantante ya fue despedida en una ceremonia privada realizada en Londres, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y antiguas compañeras de G.R.L. y Paradiso Girls.

Durante el homenaje, los asistentes escribieron mensajes en globos que luego fueron liberados al cielo como tributo a la artista.

¿Quién fue Lauren Bennett?

Nació en Meopham, Kent (Inglaterra), y desde muy joven mostró interés por la música. Durante su adolescencia participó en concursos de talento y llegó a participar en ‘The X Factor.’ Más adelante se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera artística y comenzó a trabajar en distintos proyectos musicales.

Su reconocimiento internacional llegó en 2011 al interpretar el recordado coro de ‘Party Rock Anthem’, sencillo de LMFAO que también contó con la participación de GoonRock. La canción se convirtió en un fenómeno global, lideró listas de popularidad en varios países y acumuló miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los mayores éxitos del pop y la música electrónica de la década.

Después de ese éxito, Bennett integró el grupo G.R.L., con el que lanzó canciones como ‘Ugly Heart’ y ‘Wild Wild Love’, esta última junto a Pitbull. La agrupación también atravesó uno de sus momentos más difíciles en 2014 tras la muerte de su compañera Simone Battle, una pérdida que marcó profundamente a sus integrantes.

Tiempo después, Lauren Bennett siguió vinculada a la música, dejando un legado que hoy es recordado por colegas y seguidores alrededor del mundo. En cuanto a su vida personal, se sabe que tenía una hija de aproximadamente 10 años con Kenny Wormald, dueño de las academias de baile Playground.

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