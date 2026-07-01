Murió Manolo Arjona, de Locomía: esto se sabe sobre el fallecimiento del cantante español

La música española está de luto tras conocerse la muerte de Manolo Arjona, uno de los integrantes más emblemáticos de Locomía. El artista falleció este 1 de julio, a los 58 años, en su vivienda de Viladecans (Barcelona), donde residía desde hacía tiempo. La noticia fue confirmada por medios españoles y rápidamente generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas a la historia de la agrupación.

Arjona fue una de las figuras clave en la consolidación de Locomía, banda que alcanzó fama internacional a finales de los años 80 gracias a su propuesta musical, su llamativa estética y las coreografías con abanicos que la convirtieron en un fenómeno del pop en España y América Latina.

Lo que se sabe sobre la muerte de Manolo Arjona, de Locomía

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte del cantante. Los primeros reportes señalan que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada del miércoles en su domicilio, donde vivía una vida alejada del foco mediático.

De acuerdo con información publicada por medios españoles, Manolo Arjona había dedicado parte de las horas previas a pintar, una actividad que se había convertido en una de sus principales pasiones en los últimos años. Posteriormente se fue a descansar y no volvió a despertar.

“Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo”, expresó en redes sociales Luis Font, quien compartió la primera etapa de la banda junto a Arjona, en el mensaje con el que despidió a su excompañero de Locomía.

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