Murió Michael Byrne, recordado por sus papeles en ‘Harry Potter’ e ‘Indiana Jones’

Michael Byrne, reconocido por sus participaciones en ‘Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1′ (2010) e ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ (1989), murió a los 82 años. La noticia fue dada a conocer este 30 de junio y generó reacciones entre seguidores de las dos exitosas franquicias, además de quienes siguieron su extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

La confirmación fue realizada por el diario británico The Guardian, que informó el fallecimiento del intérprete y recordó una carrera artística de casi seis décadas. Además de sus papeles en ‘Harry Potter’ e ‘Indiana Jones’, Byrne participó en producciones como ‘Braveheart’, ‘Tomorrow Never Dies’, ‘Gangs of New York’, ‘The Eagle Has Landed’ y las series ‘Coronation Street’ y ‘Midsomer Murders’, consolidándose como uno de los actores de reparto más reconocidos del Reino Unido.

¿De qué murió Michael Byrne?

Hasta el momento, la causa de la muerte de Byrne no ha sido revelada. Los medios internacionales que informaron sobre su fallecimiento coinciden en que no existe un pronunciamiento oficial de su familia o de sus representantes que explique las circunstancias del deceso.

Lo que sí se conoce es que el actor británico murió el pasado 20 de junio, cuando tenía 82 años. Sin embargo, la noticia no trascendió de inmediato y solo se hizo pública diez días después, cuando fue difundida por el diario The Guardian, medio que publicó un obituario repasando su vida y trayectoria artística.

Desde entonces, otros portales especializados como People, Deadline, New York Post y The Independent replicaron la información, aunque todos señalaron que no se han entregado nuevos detalles sobre su fallecimiento. Hasta ahora, la información oficial se limita a confirmar la fecha de la muerte, mientras seguidores y colegas han comenzado a recordar algunos de los papeles más representativos de su carrera.

Una trayectoria de casi seis décadas

Nacido en Londres en 1943, Byrne estudió en la Central School of Speech and Drama antes de incorporarse al National Theatre, donde trabajó junto al reconocido actor y director Laurence Olivier. A partir de allí construyó una carrera de casi seis décadas en la que alternó el teatro con el cine y la televisión.

A lo largo de su carrera, el británico acumuló más de un centenar de créditos entre cine, televisión y teatro, interpretando con frecuencia personajes de autoridad y antagonistas que lo convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones de espectadores.

Michael Byrne estuvo casado con la actriz Carole Nimmons desde 1965 y le sobreviven dos hijas y tres nietos. Su trabajo permanece ligado a algunas de las franquicias y producciones más reconocidas de las últimas décadas.

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