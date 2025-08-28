Murió Natasha Allen, tiktoker que documentaba su lucha contra grave enfermedad

La comunidad digital internacional despidió con tristeza a Natasha Allen, influenciadora estadounidense que falleció a los 28 años tras una prolongada batalla contra un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer poco común y de rápido avance. La noticia fue confirmada por su familia el 22 de agosto a través de un comunicado en redes sociales.

Allen, conocida por su actividad en TikTok e Instagram, reunió a más de 220.000 seguidores con un contenido que trascendió lo personal: convirtió su experiencia con la enfermedad en una plataforma de visibilidad y acompañamiento. Durante cinco años documentó los tratamientos, las recaídas y los momentos de calma, siempre con un mensaje de optimismo que caló en miles de personas que enfrentaban diagnósticos similares.

La historia de Natasha Allen

El cáncer le fue diagnosticado en 2020, cuando los médicos detectaron un tumor maligno en su rodilla en estadio 3. Desde entonces, la joven se sometió a cirugías, quimioterapia y radioterapia. Aunque en 2021 celebró una etapa de remisión, los controles posteriores revelaron la extensión de la enfermedad hacia los pulmones, lo que derivó en un pronóstico de estadio 4.

“Oficialmente tengo un 15 % de posibilidades de vivir cinco años después del diagnóstico. Pero quiero ser diferente. Lo estoy compartiendo con el universo”, expresó en una de sus publicaciones más recordadas. Su transparencia al hablar de la enfermedad, combinada con reflexiones sobre la vida cotidiana, convirtió sus videos en piezas virales que en algunos casos superaron los tres millones de reproducciones.

Más allá de cifras, Natasha Allen se consolidó como una voz visible frente a un cáncer poco conocido. En plataformas digitales impulsó conversaciones sobre salud mental, resiliencia y la importancia de apoyar la investigación médica. Su mensaje era claro: tener cáncer no significaba dejar de vivir.

La comunidad que formó se extendió también al ámbito solidario. Una campaña en GoFundMe, impulsada inicialmente para cubrir tratamientos, reunió más de 48.000 dólares y, tras su fallecimiento, se destinará a la investigación sobre sarcoma sinovial y a cubrir los gastos de su funeral.

Así despidieron a Natasha Allen en redes sociales

En el comunicado difundido por sus familiares, Natasha fue descrita como “un alma hermosa, llena de amor, bondad y alegría” cuya actitud inspiró a todos los que la conocieron, ya fuera en persona o a través de una pantalla. “Su espíritu seguirá inspirando a quienes tuvieron el privilegio de coincidir con ella”, añadieron.

Antes de partir, dejó un mensaje que hoy circula con fuerza entre sus seguidores: “Encuentra sentido en tu propia vida, busca lo que te hace feliz y haz del mundo un lugar mejor”.