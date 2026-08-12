Murió papá del presentador José Fernando Patiño: fue hallado sin vida tras el terremoto

Darío Patiño Rivera, padre del periodista y presentador José Fernando Patiño, murió tras quedar atrapado entre los escombros de una edificación que colapsó durante el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. El comunicador confirmó la noticia en la mañana de este 12 de agosto, luego de pasar cerca de dos días buscando información sobre el paradero de su padre.

El hombre, de 78 años, se encontraba solo en el apartamento donde vivía, en un tercer piso de Torres del Limonar, en el sector de Ciudad Capri, al sur de la capital del Valle del Cauca, cuando ocurrió el movimiento telúrico de magnitud 7,4. Desde entonces, José Fernando hizo varios llamados a través de sus redes sociales y se trasladó hasta la zona para acompañar las labores de rescate y tratar de encontrarlo.

Así confirmó José Fernando Patiño la muerte de su padre

A través de sus redes sociales, el periodista compartió un mensaje dirigido a familiares, amigos y todas las personas que estuvieron pendientes de la búsqueda de Darío Patiño Rivera. En medio del dolor por la pérdida, José Fernando confirmó que los equipos de rescate finalmente lograron recuperar el cuerpo de su padre.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, expresó.

En su mensaje, José Fernando Patiño también recordó a quienes estuvieron presentes durante las labores de rescate y acompañaron a la familia en medio de la emergencia. Destacó, especialmente, el trabajo de los organismos que participaron en la búsqueda y la solidaridad de personas que se acercaron al lugar para ayudar.

“En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso. A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos”, concluyó el presentador, recordado por su paso en informativos de Caracol Televisión y Canal Capital.

La confirmación de la muerte de Darío Patiño Rivera también generó numerosas muestras de solidaridad hacia José Fernando Patiño y su familia. Entre los mensajes publicados en redes sociales, el influenciador Armando Ortiz, conocido como El Mindo, escribió: “Dios lo tenga en su gloria”.

También se pronunciaron la presentadora Milena López, quien le dijo “te abrazo fuerte, José”, y José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, que le envió un mensaje de “ánimo, valor y fuerza”. A ellos se sumaron Tuti Vargas, Laura Londoño, Carolina Soto, Linda Palma, Flavia Dos Santos, Karina Soto, Shaira, Laura de León, Mabel Cartagena, Melina Ramírez, Marcelo Cezán y otras figuras, quienes expresaron sus condolencias y acompañamiento al periodista en este momento de dolor.

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