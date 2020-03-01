Murió Peter Cullen, actor recordado por ‘Transformers’, ‘Winnie The Pooh’ y ‘Depredador’

Peter Cullen, el actor de doblaje canadiense reconocido mundialmente por prestar su voz a Optimus Prime, líder de los Autobots en la franquicia ‘Transformers’, murió a los 85 años. El intérprete falleció este miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, según confirmó su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter.

Cullen fue la voz original en inglés de Optimus Prime desde la serie animada de ‘Transformers’ que se emitió entre 1984 y 1987. Su interpretación terminó asociada de manera definitiva con el personaje y se mantuvo durante distintas producciones de televisión, cine y videojuegos, incluida la adaptación cinematográfica que Michael Bay llevó a la pantalla grande en 2007.

Qué se sabe sobre la muerte de Peter Cullen

De acuerdo con la información entregada por su agente, Cullen murió en su residencia de Los Ángeles y estuvo acompañado por sus familiares. La familia confirmó posteriormente su fallecimiento y señaló que el actor murió en paz, rodeado de sus seres queridos.

Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte. Sus familiares pidieron recordar su legado y destacaron valores como la compasión, la integridad y la lealtad, en un mensaje dirigido a quienes siguieron su trayectoria durante décadas.

La noticia representa la despedida de una de las voces más reconocibles de la animación y la cultura popular. Aunque Optimus Prime fue el personaje con el que alcanzó mayor reconocimiento, Peter Cullen construyó una extensa carrera en televisión, cine y videojuegos y participó en producciones de diferentes géneros.

Su trabajo como Optimus Prime comenzó con la serie animada original y continuó en otras producciones de la franquicia. También regresó para la primera película de acción real de 2007 y mantuvo el papel en varias de sus secuelas, además de ‘Bumblebee’ y ‘Transformers: Rise of the Beasts’, estrenada en 2023.

Un repaso por la carrera de Peter Cullen

Nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, Peter Claver Cullen inició su carrera artística en la década de 1960 y trabajó como actor y locutor antes de consolidarse en el mundo del doblaje. Además de Optimus Prime, una de sus interpretaciones más recordadas fue la de Ígor (Eeyore), el burro de ‘Winnie the Pooh’, personaje al que prestó su voz en numerosas producciones.

Su trayectoria también incluyó personajes de otras producciones populares. Interpretó a K.A.R.R., el prototipo malvado de K.I.T.T., en la serie ‘Knight Rider’ (‘El auto fantástico’), y realizó las vocalizaciones del monstruo de ‘Predator’ (‘Depredador’), estrenada en 1987. También participó en series como ‘G.I. Joe’ y ‘Chip ‘n Dale: Rescue Rangers’.

Sin embargo, fue Optimus Prime el personaje que marcó su carrera y que convirtió su voz en una referencia para varias generaciones. Durante más de cuatro décadas, Peter Cullen acompañó distintas versiones de la franquicia y mantuvo vigente una interpretación que se convirtió en parte esencial de la identidad del líder de los Autobots.

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