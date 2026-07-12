Murió Peter Van Norden, actor de ‘Loca academia de policía 2’ y ‘Cheers’. Tenía 75 años

El mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto con la muerte del actor Peter Van Norden, reconocido por haber actuado en numerosas comedias estadounidenses entre los años ochenta y noventa.

¿De qué murió Peter Van Norden?

Su hijo Robert fue el encargado de comunicar la noticia. Lo hizo por medio de una publicación de Instagram donde dijo: “Peter falleció de forma pacífica la pasada noche con Wendy, su mujer, a su lado. Fue un fantástico padre, marido, amigo y un respetado miembro del gremio teatral. Se le echará de menos”.

Por ahora, se desconocen las causas de su deceso. Sin embargo, Forbes aseguró que Wendy, la esposa del actor, declaró a TMZ que murió falleció en un centro de cuidados paliativos del sur de California la madrugada del jueves 9 de julio.

¿Quién era Peter Van Norden?

Peter Van Norden fue un actor estadounidense, nacido el 16 de diciembre de 1950 en Nueva York. Su carrera abarcó más de cuatro décadas, donde dejó huella en el cine, la televisión y el teatro. Formó parte de una generación de actores de reparto que se destacaron en la industria, gracias a su versatilidad y su habilidad para moverse con facilidad entre la comedia y el drama.

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Debutó en la gran pantalla en 1979 con Squeeze Play, pero se hizo famoso en 1985 por su papel como el oficial Vinnie Schtulman en Loca academia de policía 2: Su primera misión y por su interpretación de John H. Sununu en Agárralo como puedas 2½: El aroma del miedo. También dejó su huella en películas como Acusados, Una relación peligrosa, Apocalipsis y Husky Dory. En el mundo de la televisión, también tuvo una carrera destacada como actor invitado, apareciendo en series como 9-1-1, Urgencias, Matlock, Cheers, Cosas de familia, Sin rastro, L.A. Law y Hill Street Blues, entre muchas otras. Además, fue un intérprete teatral muy respetado, con una destacada trayectoria en Broadway y en los escenarios de Los Ángeles, donde era especialmente valorado por sus actuaciones en las obras de Shakespeare.

En cuanto a su vida personal, Peter prefirió mantener su familia fuera del ojo público. Estuvo casado con Wendy y fue padre de Robert. A diferencia de muchos actores de Hollywood, él prefirió llevar su vida privada con discreción, enfocándose en su carrera como intérprete tanto en el cine como en el teatro.