Murió conocida presentadora y exreina de belleza. Tenía 28 años

Raquel Escalante, reconocida presentadora de televisión y exreina de concursos internacionales, murió el pasado 29 de noviembre a los 28 años tras una enfermedad que transformó por completo su vida. La noticia causó conmoción entre colegas, espectadores y seguidores en redes sociales, quienes durante meses acompañaron de cerca su lucha y hoy lamentan profundamente su partida.

“Su carisma, su alegría y esa luz tan especial que siempre la acompañó hicieron de cada momento a su lado algo único y memorable. Hoy despedimos a una compañera y amiga que dejó una huella enorme en nuestro corazón. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar seguirán inspirándonos cada día. Acompañamos con cariño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”, fue parte del mensaje que publicó TV Azteca, cadena para la que trabajaba Escalante.

¿De qué murió Raquel Escalante?

De acuerdo con los detalles que la guatemalteca contó en redes sociales sobre su proceso, a inicios de 2024 le diagnosticaron un agresivo cáncer que avanzó con rapidez pese a los tratamientos.

Aunque Raquel Escalante llegó a entrar en un periodo de remisión, la enfermedad reapareció y con el paso de los meses su estado se volvió más complejo. Incluso, desarrolló complicaciones renales que la obligaron a recibir atención especializada y que deterioraron significativamente su salud debido al fuerte tratamiento oncológico al que se sometió.

Aunque familiares y seguidores mantuvieron la esperanza de una recuperación, las dificultades médicas se agudizaron en las últimas semanas, hasta que finalmente se confirmó su muerte el 29 de noviembre.

Un repaso por la carrera de Raquel Escalante

La guatemalteca empezó a hacerse notar en el mundo de los reinados desde muy joven. Participó en concursos fuera de su país, avanzó en finales internacionales y obtuvo títulos que la proyectaron como una figura fuerte dentro del circuito de belleza. Su coronación como Miss Guatemala Intercontinental en 2021 —uno de sus logros más recordados— le abrió puertas en la industria del modelaje y la llevó a trabajar de manera constante frente a las cámaras.

Ese impulso en los reinados fue clave para su llegada a la televisión, pues al poco tiempo Raquel Escalante se convirtió en presentadora de un programa de fin de semana. Además, construyó una comunidad digital activa en redes sociales, donde compartía rutinas, proyectos, reflexiones personales y momentos de su vida cotidiana.