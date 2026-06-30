Murió reconocida actriz junto a su hija y su nieto tras terremotos en Venezuela

El mundo del espectáculo en Venezuela está de luto tras la confirmación del fallecimiento de la actriz, comediante y locutora Gabriela Fleritt. La artista fue encontrada sin vida junto a su hija, Andrea Laya, y su nieto, Mariano Ferrera, después de haber estado desaparecidos durante varios días a raíz de los devastadores terremotos que azotaron el país.

Los familiares de la actriz hicieron pública la noticia mediante un conmovedor comunicado que compartieron en redes sociales, donde expresaron el profundo dolor que sienten por la pérdida de tres miembros de su familia. “Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera”.

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De acuerdo con informes de medios internacionales, la actriz había estado desaparecida desde que el edificio en el que vivía se derrumbó debido a los movimientos telúricos que sacudieron el país. Equipos de rescate y voluntarios trabajaron arduamente durante varios días hasta que finalmente encontraron los cuerpos entre los escombros. La familia también compartió que el único sobreviviente directo de la familia es Sebastián Landi, otro nieto de la actriz, a quien se comprometieron a acompañar y cuidar. “Hoy, nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor”.

Sus amigos y seguidores han dejado mensajes en sus redes sociales, lamentando su pronta partida: “Descansa en Paz mi Gaby bella hoy muchos lloramos tu inesperada partida”, “muy triste que ya no estés en este mundo”, “en paz descanses junto a tu hija y nieto muy triste su partida”, eras un ser humilde y encantador siempre con esa bella y eterna sonrisa paz a tu alma”, “duele su partida”.

¿Quién era Gabriela Fleritt?

La carrera artística de Gabriela abarcó más de tres décadas. Nació en Caracas el 14 de febrero de 1971, comenzó su formación actoral en el Taller Libre para Actores y, desde muy joven, empezó a abrirse camino en el mundo del entretenimiento venezolano. Fleritt se ganó un lugar destacado en el corazón del público por su participación en el emblemático programa humorístico Bienvenidos, uno de los shows de comedia más exitosos de América Latina, donde formó parte del elenco entre 1994 y 2001. En este espacio, interpretó una variedad de personajes, siendo “Silfide Bombina” uno de los más memorables, que conquistó a millones de televidentes con su humor único y carisma.

Su trabajo en el programa la catapultó a convertirse en una de las comediantes más queridas de la famosa época dorada de la televisión venezolana. Además de su paso por Bienvenidos, Gabriela también brilló en otros programas exitosos como Cheverísimo, La guerra de los sexos, ¡A que te ríes!, Chisparate y Humorísimo, consolidando una trayectoria llena de versatilidad y risas.

En cuanto a la actuación, Gabriela también hizo parte de varias telenovelas como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Amor urbano, Natalia del Mar y La dama y el vigilante. En estas producciones, tuvo la oportunidad de interpretar personajes que le permitieron explorar diferentes facetas de su talento como actriz dramática. Además, participó en teatro en numerosas obras tanto en Venezuela como en giras internacionales en Colombia y Estados Unidos.