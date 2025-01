Murió reconocida influencer tras cirugía estética. Esta fue su última publicación

El mundo de las redes sociales está de luto, luego de confirmarse la muerte de Asli Fernández, una famosa creadora de contenido oriunda de Tijuana, Baja California, quien también se desempeñó como manicurista.

¿De qué murió Asli Fernández?

El pasado 6 de enero se dio a conocer la noticia. A la tiktoker le realizaban un procedimiento conocido como “mommy makeover” (mamoplastia, liposucción y abdominoplastia), en Tijuana. Sin embargo, al parecer, durante la cirugía, Asli presentó complicaciones que le ocasionaron la muerte.

Su familia asegura que se trató de una negligencia médica, pues, durante el procedimiento, nunca les brindaron información hasta el momento que les avisaron de su muerte.

Al parecer, la creadora de contenido habría muerto a causa de un infarto; sin embargo, su familia acudió a las autoridades para que se esclarezca qué ocurrió realmente.

Christian Carreón, su esposo, escribió en redes sociales: “Sé que eras una persona muy querida y que mucha gente te admiraba mi amor. Les suplico respeten el dolor ajeno con las publicaciones que están circulando, hoy Asli será velada a las 7 pm en el funeral González en fundadores”.

Luego, hizo un en vivo explicando detalladamente lo que ocurrió el pasado 6 de enero, día en que su esposa ingresó al quirófano: “el pasado 6 de enero, mi esposa Asli Fenrández falleció por circunstancias de una cirugía estética. Ella se realiza los estudios correspondientes previos, los cuales salen en perfectas condiciones... Ella no presentaba algún tipo de consumo de tabaco como se ha especulado que pudiera comprometer su salud”, dijo, visiblemente afectado.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Asimismo, explicó el paso a paso de ese fatídico día. “Ella ingresa al hospital el 5 de enero, se comunica conmigo mediante celular, ya que el hospital no me permite la estancia con ella. Por la mañana siguiente ella me informa que entraba a cirugía a las 8:30. Posterior a ello el doctor se comunica conmigo alrededor de las 10 am para decirme que ella entrará a cirugía y que él me estará informando cómo va”.

De acuerdo con su relato, pasaron varias horas y no volvió a recibir información. A la 1 de la tarde se comunicó con el hospital y le informaron que, supuestamente, todo iba bien. No obstante, luego “se me pide que me presente de inmediato ya que ella está en condiciones delicadas y que había tenido un infarto”.

Al llegar a la clínica, le dijeron que la creadora de contenido estaba siendo atendida por médicos especialistas de urgencia, pero Christian notó que el internista llegó 20 minutos después que él.

Posteriormente le informan que su esposa había fallecido por una trombosis. “Cabe recalcar que el cirujano me dijo que mi esposa fallece casi al terminar la cirugía, lo raro aquí es que ella entró a quirófano por un procedimiento de ‘mommy makeover’, cuando fue realizado, ella sólo tenía una lipo y eso es lo que no me cuadra... Yo solamente quiero que se haga justicia y que esto se vuelva más viral para que las autoridades realmente hagan su trabajo”.

Última post en redes de Asli Fernández

Tres días antes del fatídico momento, la creadora de contenido posteó un video refiriéndose a su faceta como manicurista. Junto a un clip, escribió: “¿Cobrar barato? No, queridas, yo sí valoro mi salud y no la regalo... Las manicuristas somos grandes”.